Россиянин забросал «коктейлями Молотова» кафе с посетителями Житель Екатеринбурга попытался поджечь кафе из-за обиды на охрану

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В Екатеринбурге местный житель попытался поджечь с помощью «коктейлей Молотова» кафе, в котором находились посетители, сообщает Telegram-канал Baza. Пожара удалось избежать, злоумышленника задержали сотрудники полиции.

Инцидент произошел накануне вечером. Мужчина обиделся на то, что охрана не пустила его в кафе «Дамаск» и решил поджечь заведение.

Для этого он попросил приятеля отвезти его на АЗС, где купил бензин. Вернувшись к кафе, мужчина нашел две стеклянные бутылки, заполнил их бензином и заткнул бинтом. Друга он в свои планы не посвятил, поэтому тот не подозревал о готовящемся поджоге.

Мужчина бросил в здание кафе оба «коктейля Молотова» - один на крышу, второй у входа. Охранники заведения смогли предотвратить возгорание, они же вызвали полицию. Сотрудники МВД задержали как самого поджигателя, так и его друга.

Злоумышленник дал признательные показания. В отношении него возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве, ему грозит до семи лет лишения свободы. Также стало известно, что мужчина находится под административным надзором после освобождения из мест заключения.

Накануне Telegram-канал SHOT сообщил о задержании во Владивостоке 24-летней студентки из Омска по подозрению в поджоге военкомата. По информации канала, девушка могла снимать на камеру, как местный бизнесмен и его приятель обливают окно комиссариата горючей жидкостью, а затем поджигают его. Вместе с ней был задержан сам предприниматель. Третьего предполагаемого участника диверсии ищут.