Студентку-повариху из Омска задержали за участие в поджоге военкомата SHOT: студентку из Омска задержали за поджог военкомата во Владивостоке

Во Владивостоке сотрудники силовых ведомств задержали 24-летнюю студентку из Омска по подозрению в поджоге военкомата, сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на источник. По информации канала, девушка могла снимать на камеру, как местный бизнесмен и его приятель обливают окно комиссариата горючей жидкостью, а затем поджигают его. Вместе с ней был задержан сам предприниматель. Третьего предполагаемого участника диверсии ищут.

По данным SHOT, поджог был совершен в ночь на 26 сентября в Первомайском районе Владивостока. Местный бизнесмен, занимающийся продажей рыбы и стройматериалов, позвал студентку запечатлеть поджог военкомата на видео. Троица попала в объектив камеры скрытого наблюдения, сотрудники правоохранительных органов тут же приехали к зданию комиссариата и задержали девушку и предпринимателя.

Уточняется, что 24-летняя студентка училась в техникуме в Омске, а затем перевелась в Лесозаводский индустриальный колледж на направление «поварское дело». Девушка несколько раз брала призы на соревнованиях по профмастерству.

Накануне в Сети появилось видео момента, как мужчина пытался поджечь военкомат в городе Артеме Приморского края, но бутылка с горючей смесью отскочила и воспламенила на нем одежду. Злоумышленник с другом были задержаны.