Огромное пламя полностью охватило торговый центр в Петербурге

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Мощный пожар вспыхнул в петербургском торговом центре во Фрунзенском районе, сообщила пресс-служба МЧС по городу. Информация о пострадавших на данный момент не поступала.

16 сентября в 00:27 поступило сообщение о пожаре по адресу: Фрунзенский район, улица Бухарестская, дом 47. Происходит горение в здании размером 40×50, площадь уточняется. В 00:35 пожару подан дополнительный номер 1БИС. Сведения о пострадавших на данный момент не поступали, — говорится в заявлении.

В настоящее время спасатели продолжают борьбу с огнем. К ликвидации возгорания привлечены 30 человек личного состава и десять единиц спецтехники. По данным Telegram-канала Baza, основная часть пожара распространилась на территории ресторана.

Ранее в городе Аксае Ростовской области загорелся склад макулатуры. Площадь пожара составила 2500 квадратных метров, ему был присвоен третий класс. В тушении задействовали 116 человек личного состава и 36 единиц техники. В июне в Ростовской области произошел пожар на складе с резиной. Площадь распространения огня составила 500 кв. м. Как рассказали в МЧС, прибывшим на место происшествия пожарным удалось локализовать, а позднее и ликвидировать возгорание. Информации о пострадавших не поступало.