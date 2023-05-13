Вертолет упал на дом в Брянской области Вертолет потерпел крушение в Клинцах Брянской области

Вертолет потерпел крушение в городе Клинцы Брянской области, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. По словам собеседника агентства, причиной могло стать возгорание двигателя. Принадлежность вертолета устанавливается. Информация о пострадавших выясняется.

Вертолет упал в городе Клинцы, по предварительным данным, из-за пожара двигателя, — сообщил источник.

Оперативные службы следуют на место происшествия, обстоятельства устанавливаются.

По информации Telegram-канала Mash, вертолет упал на дом в частном секторе. По предварительным данным, перед крушением он долго кружил над городом, впоследствии винтокрылая машина рухнула на частный дом.

Опубликовано видео, снятое очевидцами, на котором видно высокий столб темно-серого дыма.

По информации Telegram-канала «112», воздушное судно разбилось недалеко от жилых домов.

Падающий вертолет удалось заснять местным жителям.