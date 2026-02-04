Зимняя Олимпиада — 2026
04 февраля 2026 в 10:54

Объятый пламенем детский сад попал на видео

В якутском селе Танда сгорел дотла детский сад

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
В ночь на 4 февраля в селе Танда Усть-Алданского района Якутии полностью сгорел деревянный детский сад № 28, передает пресс-служба региональной прокуратуры. По данным ведомства, никто не пострадал. По поручению прокурора республики инициированы проверки обеспечения пожарной безопасности в дошкольных учреждениях по всей республике.

В результате возгорания огнем уничтожено полностью деревянное, одноэтажное здание детского сада Nº 28. Погибших и пострадавших не имеется, — сказано в сообщении.

Ранее в городе Мирном произошел пожар в здании развлекательного центра на улице Ойунского. Площадь возгорания составила 470 кв. м. Пожарные расчеты прибыли на место происшествия через шесть минут после получения сигнала. По предоставленной информации, пострадавших нет, в здании никого не было.

Также стали известны имена пятерых подростков, погибших при пожаре в частной сауне в Прокопьевске. Погибшими числятся Сергей М., Елизавета П., Елизавета А., Софья В. и Ярослав А. Из шести находившихся внутри людей выжила лишь 16-летняя Софья Ф.

