Мэрия Новосибирска опровергла решение переселить жителей обрушившегося дома

Фото: Вероника Филина-Коган/NEWs.ru

Обрушившийся из-за взрыва газа пятиэтажный дом в Новосибирске может быть восстановлен, сообщили в мэрии, опровергнув слова губернатора Андрея Травникова о переселении жителей. В пресс-службе мэрии рассказали интернет-изданию «Подмосковье сегодня», что окончательное решение о судьбе пострадавшего здания пока не принято: нужно дождаться завершения спасательных работ и обследования пятиэтажки.

Пока окончательное решение не принято. Решение будет приниматься после обследования здания, после завершения всех спасательных работ. Поэтому конкретики по этому вопросу пока нет, — уточнили в мэрии.

После взрыва бытового газа в жилом доме в Новосибирске было разрушено два подъезда. В результате обрушения было повреждено около 30 квартир.

Травников ранее заявил в своем Telegram-канале о нецелесообразности восстановления дома в Новосибирске после частичного обрушения. По его словам, жильцы, лишившиеся квартир из-за ЧП, будут переселены.

При взрыве газа в жилом пятиэтажном доме в Новосибирске погибли пять человек. Еще трое числятся пропавшими без вести. Взрыв в пятиэтажке произошел рано утром 9 февраля, после чего начался пожар. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.