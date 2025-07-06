В Киеве отреагировали на информацию о взрыве на ТЭЦ-6

В Киеве отреагировали на информацию о взрыве на ТЭЦ-6 «Киевтеплоэнерго» и Кличко опровергли информацию о взрыве на ТЭЦ-6

Компания «Киевтеплоэнерго» опровергла информацию о том, что в Киеве произошел взрыв на ТЭЦ-6, сообщает «Страна.ua». По данным энергетиков, никаких отключений света в городе не наблюдалось.

Кроме того, мэр Киева Виталий Кличко в Telegram-канале уточнил, что взорвалась цистерна с горюче-смазочными материалами в ангаре коммерческого предприятия рядом с ТЭЦ-6. По его словам, в результате происшествия пострадавших нет.

Информация о взрыве появилась в воскресенье, 6 июня. Жители Днепровского района утверждали, что остались без электричества. На месте ЧП возник пожар.

Ранее в Кременчуге Полтавской области атаке подверглось здание территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата). По предварительным данным, пострадавших среди военных и сотрудников военкомата нет. Удар также пришелся по дому, расположенному рядом с ТЦК. Минобороны России эту информацию пока не комментировало.

До этого глава районной военной администрации Львовской области Степан Кулыняк заявил, что в Дрогобычском районе из-за взрывов загорелся промышленный объект. На месте начался масштабный пожар, а в некоторых районах города было отключено электричество, рассказал он.