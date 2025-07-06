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06 июля 2025 в 17:25

Взрыв прогремел на ТЭЦ-6 в Киеве

МЧС Украины МЧС Украины Фото: Социальные сети

В Киеве прогремел взрыв на ТЭЦ-6, расположенной в Деснянском районе вблизи озера Алмазное, сообщило издание «Страна.ua». Жители Днепровского района утверждают, что остались без электричества. На месте ЧП возник пожар.

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что взрыв случился у коммерческого объекта. По его словам, произошедшее не связано с ТЭЦ. Глава столицы отметил, что взорвалась цистерна с горюче-смазочными материалами на предприятии рядом с электростанцией. Пострадавших на данный момент нет, уточнил он.

Ранее в Кременчуге Полтавской области атаке подверглось здание территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата). По предварительным данным, пострадавших среди военных и сотрудников военкомата нет. Удар также пришелся по дому, расположенному рядом с ТЦК. На месте работают экстренные службы.

Минобороны России эту информацию пока не комментировало.

До этого глава районной военной администрации Львовской области Степан Кулыняк заявил, что в Дрогобычском районе из-за взрывов загорелся промышленный объект. Как он отметил, на месте начался масштабный пожар, а в некоторых районах города было отключено электричество.

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