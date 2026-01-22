Опубликованы первые кадры из лицея в Татарстане после ЧП

В Сети появились фотографии из нижнекамского лицея № 37, где подросток ранил уборщицу. На кадрах, который опубликовал Telegram-канала «112», видны следы крови на полу. На месте работают экстренные службы.

Нападавший задержан, в настоящее время выясняются мотивы его преступления. Женщина жива, ей оказывают медицинскую помощь. Известно, что подросток также разбрасывал петарды в коридоре — из-за громких хлопков ученики закрылись в кабинетах, сейчас им ничего не угрожает.

Ранее появилась информация, что по факту нападения в стиле «банды GTA» на 20-летнего водителя и его несовершеннолетнего брата в коттеджном поселке Подолье в Новой Москве возбуждено уголовное дело по шести-семи эпизодам. Пострадавший Дмитрий Краснов рассказал, что его семья нуждается в юридической поддержке и в помощи по восстановлению автомобиля: стоимость ремонта превысит 1 млн рублей.

Тем временем Пригородный районный суд Нижнего Тагила ужесточил меру пресечения для 15-летнего подростка, обвиняемого в покушении на убийство женщины, которая впоследствии умерла. Первоначально назначенный домашний арест был заменен на заключение под стражу.