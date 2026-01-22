Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
22 января 2026 в 10:11

Опубликованы первые кадры из лицея в Татарстане после ЧП

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

В Сети появились фотографии из нижнекамского лицея № 37, где подросток ранил уборщицу. На кадрах, который опубликовал Telegram-канала «112», видны следы крови на полу. На месте работают экстренные службы.

Нападавший задержан, в настоящее время выясняются мотивы его преступления. Женщина жива, ей оказывают медицинскую помощь. Известно, что подросток также разбрасывал петарды в коридоре — из-за громких хлопков ученики закрылись в кабинетах, сейчас им ничего не угрожает.

Ранее появилась информация, что по факту нападения в стиле «банды GTA» на 20-летнего водителя и его несовершеннолетнего брата в коттеджном поселке Подолье в Новой Москве возбуждено уголовное дело по шести-семи эпизодам. Пострадавший Дмитрий Краснов рассказал, что его семья нуждается в юридической поддержке и в помощи по восстановлению автомобиля: стоимость ремонта превысит 1 млн рублей.

Тем временем Пригородный районный суд Нижнего Тагила ужесточил меру пресечения для 15-летнего подростка, обвиняемого в покушении на убийство женщины, которая впоследствии умерла. Первоначально назначенный домашний арест был заменен на заключение под стражу.

Татарстан
происшествия
нападения
дети
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Эксперт объяснил уязвимость ЕС перед давлением США
Кушанашвили рассказал, когда закончит карьеру
Роднина объяснила возвращение Трусовой в большой спорт после родов
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 22 января: где сбои в России
Врач напомнил о последствиях дефицита витаминов в зимний период
«С огнестрелом легче»: напавший на уборщицу лицеист был склонен к насилию
Три человека стали жертвами стрельбы в Австралии
Звезда 90-х раскрыла секрет второй волны популярности
«Я порезалась»: Малышева получила травму на съемках
Выбросившего с четвертого этажа дочь уфимца признали невменяемым
106-летний житель США назвал свой секрет долголетия
«Могу с молотком, но легче с огнестрелом»: кто напал на лицей в Татарстане
Школьница выиграла iPhone в автомате, но нашла в коробке совсем не смартфон
Генерал нашел причину новых серьезных повреждений на Чернобыльской АЭС
СК взялся за жалобы учеников Балашова на некачественное питание в школах
Стало известно, из-за чего мог обезуметь напавший на уборщицу лицеист
«Гренландия не продается»: в Нидерландах урезонили Трампа
Дмитриев поделился новыми деталями о переговорах по Украине
Российские ученые приблизились к созданию суперточных ядерных часов
Диетолог перечислила главные факторы, разрушающие почки
Дальше
Самое популярное
Ни тепла, ни света, ни оружия: сколько осталось до капитуляции Украины
Россия

Ни тепла, ни света, ни оружия: сколько осталось до капитуляции Украины

Фаза Луны сегодня, 22 января 2026 года. Раздаем долги, идем на свидание
Семья и жизнь

Фаза Луны сегодня, 22 января 2026 года. Раздаем долги, идем на свидание

Наступление ВС РФ на Харьков 20 января: мучительные смерти, что в Купянске
Россия

Наступление ВС РФ на Харьков 20 января: мучительные смерти, что в Купянске

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.