21 января 2026 в 19:03

Зарезавшему женщину подростку изменили меру пресечения

Суд Нижнего Тагила отправил в СИЗО убившего женщину подростка

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Пригородный районный суд Нижнего Тагила ужесточил меру пресечения для 15-летнего подростка, обвиняемого в покушении на убийство женщины, которая впоследствии умерла, сообщила объединенная пресс-служба судов Свердловской области. Первоначально назначенный домашний арест был заменен на заключение под стражу до 6 марта 2026 года из-за нарушения обвиняемым установленных ограничений.

Пригородный районный суд избрал в отношении подростка меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 6 марта 2026 года, — говорится в сообщении.

Ранее пресс-служба Следственного комитета России сообщила о нападении подростка с ножом на 47-летнюю жительницу Нижнего Тагила. Юноша скрылся с места происшествия, но вскоре был задержан и помещен под домашний арест, а по факту случившегося возбуждено уголовное дело. Уточняется, что данным делом заинтересовался председатель СКР Александр Бастрыкин.

Кроме того, объединенная пресс-служба судов Московской области сообщила, что Электростальский городской суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу для молодого человека, обвиняемого в убийстве на остановке общественного транспорта. Срок ареста составляет два месяца, до 18 марта 2026 года.

Нижний Тагил
подростки
суды
убийства
СИЗО
меры пресечения
