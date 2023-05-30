Новости регионов: врач получила срок за ложные данные о прививках в Карелии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Петрозаводске врач получила срок за предоставление ложных данных о прививках. Недостоверные сведения о вакцинации шести человек она внесла в федеральный регистр. Ее приговорили к двум годам лишения свободы. Тем временем на Ставрополье возбудили дело об административном правонарушении. В одном из сел были выявлены нарушения водоснабжения.

Дайджест главных, значимых и резонансных региональных событий.

Ставропольский край

На Ставрополье в одном из сел выявлены нарушения водоснабжения, сообщает newstracker.ru. Вода, которая поступала в жилища, не прошла обязательный лабораторный контроль качества. Прокуратура возбудила дело об административном правонарушении. Виновник оштрафован.

Республика Удмуртия

Население Удмуртии постепенно вымирает и разъезжается, пишет udm-info.ru. Так, за первый квартал 2023 года численность населения уменьшилась более чем на полторы тысячи человек. Эксперты отмечают, что в основном регион теряет жителей из-за превышения смертности над рождаемостью.

Фото: shutterstock.com

Ростовская область

В Ростовской области на полях обнаружены личинки марокканской саранчи, пишет rostovgazeta.ru. Как отмечается, данный вид саранчи способен уничтожить почти все сельскохозяйственные культуры. Очаги выявлены на глинистых участках опустыненных степей.

Республика Татарстан

В Татарстане перевозчик недоплатил сотрудникам более миллиона рублей, пишет inkazan.ru. Издание отмечает, что работодатель задолжал 374 работникам деньги за сверхурочную работу. Несмотря на требования трудового законодательства, работодатель представил в социальный фонд некорректные сведения о трудовом стаже подчиненных. В результате прокурорского вмешательства сотрудникам были выплачены причитающиеся компенсации.

Волгоградская область

Два футболиста из Волгоградской области отравились наркотическими веществами, пишет novostivolgograda.ru. По предварительным данным, это случилось в одном из торговых центров столицы. Один из них — 22-летний парень — умер на месте, а его 20-летний товарищ был доставлен в больницу. Оба молодых человека выступали за любительскую команду из Камышина.

Нижегородская область

В Нижегородской области домашняя собака внезапно напала на собственную хозяйку. Как информирует newsnn.ru, животное вцепилось ей в шею, когда девушка вышла кормить его на улицу. Супруг погибшей выстрелил в собаку из ружья. От полученных ран девушка скончалась на месте.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Свердловская область

В Свердловской области средняя чистая зарплата превысила 60 тысяч рублей, сообщает tagilcity.ru. В топ самых высокооплачиваемых отраслей в регионе вошли сфера финансов и IT. Зарплата сотрудников этих отраслей в 2023 году в среднем составляет более 100 тысяч рублей.

Оренбургская область

ФК «Оренбург» предстоит матч с московским «Динамо» на 66 млн рублей, сообщает 56orb.ru. От итогов игры зависит также место команды в чемпионате страны. При хорошем раскладе оренбуржцы поднимутся на седьмую строчку и получат за сезон 615 млн рублей. При неблагоприятном сценарии команда опустится на девятую строчку и недосчитается 66 млн рублей.

Тюменская область

Центр стратегического развития «Сибирь» появится в Тюмени, пишет nashgorod.ru. Ключевым направлением новой автономной некоммерческой организации станет формирование инициатив, определяющих архитектурно-градостроительный облик объектов капитального строительства в городе.

Омская область

Прокуратура требует демонтировать дамбу на реке Оша в Омской области, пишет gorod55.ru. В ходе проверки сотрудники ведомства выяснили, что сооружение возведено самовольно. В мае 2022 года ее насыпали сотрудники МУП «Крутинское» по устному требованию главы Крутинского района в трех километрах от деревни Усть-Логатка. Оплату выполненных работ произвел Крутинский рыбзавод.

Карелия

В Петрозаводске врач получила срок за внесение недостоверных сведений о прививках, пишет karelinform.ru. Издание отмечает, что женщина намерено вносила искаженную информацию о вакцинированных в федеральный регистр. Ее приговорили к двум годам лишения свободы.

Приморский край

Во Владивостоке ликвидировали крупный пожар на складе. Как информирует vostokmedia.com, в МЧС сообщили, что огонь быстро распространился на площади более 200 кв. м. Один человек пострадал.

Фото: МЧС ПРИМОРЬЕ

Башкирия

Самым распространенным видом онкологии в Башкирии стал рак молочной железы (1687 случаев, 13,8%). Второе место занял рак кожи (1302 случая, 10,7%), а третью строчку — рак легких (1151 случай, 9,4%), информирует mkset.ru. По статистике, за 2022 год в регионе было выявлено 12 949 случаев онкологических заболеваний. Заболеваемость среди населения выросла на 12,6% с 2013 года.

Хабаровский край

Самыми бедными в ДФО признаны жители Хабаровского края и ЕАО. Согласно данным рейтинга российских регионов за 2022 год по уровню благосостояния семей, Хабаровский край оказался на 52-м месте, пишет transsibinfo.com. Как отмечается, в коэффициент подсчета вошел остаток средств семьи после стандартных ежемесячных расходов. В конечном итоге, у семьи из края, где воспитывается двое детей, остается 23 тысячи рублей, у семьи из ЕАО — 14 тысяч рублей.