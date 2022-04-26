Новости регионов: в Ростове появилась колбаса на основе воды

Фермер из Волгоградской области спрогнозировал подорожание нового урожая картофеля. Для хранения продуктов нужно дорогостоящее оборудование, и расходы в связи с этим лягут на покупателей.

Дайджест главных, значимых и резонансных региональных событий.

Удмуртия

Удмуртия оказалась лидером по объёмам вводимого в эксплуатацию жилья. Строительная сфера республики заметно нарастила темпы и в итоге оказалась в лидерах ПФО, пишет udm-info. В регионе построено примерно 414 тысяч квадратных метров жилой недвижимости.

Ставропольский край

Сотрудники полиции Минеральных Вод проводят проверку по факту обнаружения мёртвых ворон, которых кто-то развесил на деревьях в городском парке отдыха. Как сообщают корреспонденты newstracker.ru, о жуткой находке рассказали правоохранителям жители посёлка Анджиевского.

Ростовская область

В Ростове втрое подорожала бумага для принтеров и появилась колбаса на основе воды, сообщает rostovgazeta.ru. Ещё два месяца назад пачка бумаги стоила в донской столице 250 рублей, а сегодня уже 750. Кроме того, в ростовских магазинах продают колбасу, которая состоит из воды. Продукт называется «Варёная колбаса с паприкой».

Сергей Булкин/NEWS.ru

Волгоградская область

Фермер из Волгоградской области прогнозирует подорожание нового урожая картофеля. Представители Минсельхоза заявили об увеличении урожая, но для хранения овощей понадобится специальное дорогостоящее оборудование. Расходы переложат в итоге на покупателей, пишут корреспонденты novostivolgograda.ru.

Республика Татарстан

Семилетний житель Татарстана погиб из-за упавшего на него мешка с удобрениями. По информации сайта inkazan.ru, ребёнок играл на территории неохраняемого склада и в какой-то момент на него упал мешок массой в тонну.

Нижегородская область

На территории Нижегородской области затопило сразу шесть автомобильных мостов. Корреспонденты newsnn.ru пишут, что из-за паводков пострадали четыре придомовые территории в населённом пункте Урень и многие участки дорог в ряде районов. Местные власти уверяют, что необходимости в эвакуации населения пока нет.

Оренбургская область

Администрация города Орска организует снос аварийных домов во исполнение соответствующего решения суда. По данным информационного портала 56orb.ru, новое жильё будет предоставлено жителям нескольких улиц в рамках реализации программы, предусматривающей переселение граждан из аварийного фонда. Её запустили ещё летом минувшего года, однако ветхие жилые здания до сих пор не снесли. Прокуратура предъявила администрации обвинения в бездействии, которое чревато серьёзными последствиями для людей.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Свердловская область

В Нижнем Тагиле начали строить мусоросортировочный комплекс. По информации корреспондентов tagilcity.ru, предприятие даст рабочие места 300 местным жителям, а экологическая обстановка в регионе существенно улучшится. Власти заявили, что комплекс будет одним из самых крупных на территории Свердловской области. Ежегодная мощность предприятия достигнет 185 тысяч тонн.

Омская область

Омичей предупредили о приближении пыльной бури. Как сообщает gorod55.ru, огромное облако из пыли стремительно надвигается на регион со стороны Республики Казахстан. Специалисты заявили, что в группе риска граждане с чувствительными органами дыхания.

Тюменская область

Одним из самых дорогих в Российской Федерации стало тюменское предпринимательство, пишет nashgorod.ru. Город уступил в этом перечне лишь Санкт-Петербургу. Аналитики сообщили, что средняя стоимость готового бизнеса в Тюмени составляет на данный момент один миллион рублей.

Карелия

Сотрудники полиции открыли стрельбу в городе на севере Карелии. По данным karelinform.ru, инцидент попал на видеорегистратор. Экипаж ДПС заметил машину, водитель которой нарушил ПДД. Требования правоохранителей остановить транспортное средство мужчина проигнорировал. Более того, автовладелец повысил скорость в попытке скрыться.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Приморский край

Выход реки из берегов грозит подтоплением нескольким сёлам на территории Приморского края, сообщает vostokmedia.com. Ограничения были введены на одном из участков дороги Новопокровка — Новокрещенка в Красноармейском районе. Глубина образовавшегося на проезжей части перелива составила 40–50 сантиметров. В настоящее время проезд доступен там лишь для грузового автотранспорта.

Хабаровский край

В Хабаровском крае стали чаще рожать ВИЧ-инфицированные женщины. Как сообщает transsibinfo.com, с начала текущего года роды были приняты уже у 15 таких гражданок. Вопреки общепринятому мнению, даже в случае с подтверждённым заболеванием женщины могут планировать беременность, а на свет появляются здоровые дети.

Башкирия

ЧП случилось под Уфой. Подростки ранили ребёнка из неизвестного оружия, после чего скрылись в неизвестном направлении на квадроцикле. По информации mkset.ru, в интернете появилось видео, демонстрирующее, как ребёнок проходит мимо остановки, но вдруг резко начинает хромать, а затем садится на бордюр. Остановку покидают в этот момент трое подростков.