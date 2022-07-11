Новости регионов: Ставрополье вошло в топ регионов по нераскрытым убийствам

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Ижевские зоозащитники собирают митинг с требованием построить приют для животных. Сейчас, без муниципального приюта, городские власти заключают контракты на отлов и содержание животных с неблагонадежными подрядчиками.

Дайджест главных, значимых и резонансных региональных событий.

Ставропольский край

Ставропольский край по числу нераскрытых убийств оказался в лидерах. Согласно официальным данным с начала года в 27 субъектах РФ остались нераскрытыми дела об убийствах. Так, по числу нераскрытых преступлений Ставрополье заняло третью строчку среди всех регионов, пишет newstracker.ru.

Удмуртия

Ижевские зоозащитники собирают митинг с требованием построить приют для животных, пишет udm-info.ru. Из-за отсутствия муниципального приюта городские власти вынуждены заключать контракты на отлов и содержание животных с неблагонадежными подрядчиками. Построить приют активисты просят уже не первый год.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ростовская область

В Ростове-на-Дону в Октябрьском районе сотрудник одной из управляющих компаний создал условия для содержания собак во дворе. У них есть спальные места с лежаками и миски с едой. Горожане недовольны таким соседством по ряду причин. Собаки нередко бросаются на детей и не дают спать по ночам, так как отгоняют других животных от своих мисок и лают, сообщает rostovgazeta.ru.

Республика Татарстан

В селе Большие Яки Зеленодольского района после празднования Курбан-байрама тушки и кишки баранов скинули в реку, inkazan.ru. Пользователи социальных сетей считают, что это сделали местные бизнесмены.

Волгоградская область

Волгоградским пенсионерам установили самый низкий прожиточный минимум в ЮФО. Как сообщают novostivolgograda.ru, по сведениям Росстата на 1 июня 2022 года, этот показатель составил 10 319 рублей. При этом самый высокий прожиточный минимум в Севастополе — 11 970 рублей, а самый низкий в Адыгее — 10 295 рублей.

Нижегородская область

В Нижнем Новгороде зоозащитники потребовали у местных властей ускорить строительство центра реабилитации животных. Как пишет newsnn.ru со ссылкой на эколога Асхата Каюмова, жители региона часто находят выпавших птенцов или раненых птиц и не знают, что с ними делать. Тогда люди обращаются к экологам. При этом в постановлении губернатора прописано, что создание центра произойдет в 2024–2035 годах.

Фото: Klaus-Dietmar Gabbert/ZB/Global Look Press

Свердловская область

В Нижнем Тагиле комиссия Счетной палаты выявила факт нецелевого расходования бюджетных средств. Как отмечается, руководство Дома учителя незаконно потратило свыше 260 тысяч рублей, пишет tagilcity.ru. Результаты проверки аудиторы Счетной палаты передали главе города Владиславу Пинаеву, в Гордуму, в Управление образования, под чьим контролем находится Дом учителя, а также в прокуратуру Ленинского района.

Оренбургская область

Оренбуржье включено в десятку регионов — загрязнителей воздуха. Так, по итогам прошедшего года, регион занял 10-е место в антирейтинге, сообщает 56orb.ru. Общая масса вредных веществ, которая выбрасывается в атмосферу предприятиями-загрязнителями, составила 433,4 тысячи тонн.

Тюменская область

Археологи в Тюмени обнаружили остатки культурного слоя в ходе реконструкции дороги, сообщает nashgorod.ru. Отмечается, что реставратор Шитов наткнулся на части гранитной мостовой XIX века, ранее выстилающей гранитную мостовую города. Однако после этого работы на участке не прекратились.

Омская область

Жители Омска пожаловались на неприятный запах после того, как в городе объявили режим «черного неба» из-за неблагоприятных метеоусловий. Как пишет gorod55.ru, во время режима неблагоприятных метеорологических условий вредные вещества плохо рассеиваются, поэтому омичи чувствуют выбросы. О сильном неприятном запахе рассказали и жители района в паблике «Проект „Дыши Омск“».

Карелия

Проживание в гостиницах, на турбазах и в других местах коллективного размещения в Карелии в очередной раз подорожало, пишет karelinform.ru. Так, за неделю с 25 июня по 1 июля в Карелии стоимость проживания в гостинице уровня 3* увеличилась на 5,6%. Теперь средняя цена за одну ночь в трехзвездочном отеле составляет 1936 рублей 75 копеек.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Приморский край

Мужчина выпрыгнул из окна многоквартирного дома в Приморье. По словам очевидцев, перед прыжком он вел себя неадекватно, пишет vostokmedia.com.

Башкирия

В Башкирии за последние два выходных дня на водоемах погибли шесть человек. Как пишет mkset.ru, по данным МЧС по РБ, главной причиной гибели людей стало несоблюдение правил безопасности при плавании, а также правил при пользовании маломерными судами.

Хабаровский край

В Хабаровске продолжается запись в первые классы. Ожидается, что за парты в 2021 году сядут около 8,9 тысячи первоклашек. В связи с этим власти намерены дополнительно открыть 21 новый класс, пишет transsibinfo.com. Кроме того, некоторые учащиеся средних и старших классов перейдут во вторую смену.