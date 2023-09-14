Новости регионов: школьник из мести поджег баню соседей в Башкирии

Фото: t.me/mchsrb01

В Башкирии школьник из мести поджег баню соседей. Огонь перекинулся на дом, где в это время находились беременная женщина и ее малолетняя дочь. Им удалось выбраться. Подростку грозит уголовное наказание. Тем временем в Оренбургской области два школьника получили травмы из-за упавшего на них ограждения. Дети висели на школьном заборе, который не выдержал их веса и слетел с петель.

Дайджест главных, значимых и резонансных региональных событий.

Ставропольский край

Ставропольские курорты оказались самыми посещаемыми на Северном Кавказе, сообщает newstracker.ru. Туристический поток в регион в целом вырос на 15% в 2023 году по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

Республика Удмуртия

Антимонопольная служба расследует причины роста цен на бензин в Удмуртии, сообщает udm-info.ru. Специалисты проверят экономическую обоснованность стоимости мелкооптовой реализации топлива с нефтебаз, а также другие составляющие, которые включаются в конечные цены для потребителей, в том числе аграриев.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ростовская область

В Ростовской области прогнозируется скачок заболеваемости гриппом, эпидемический порог уже превышен на 8,7%. Как пишет rostovgazeta.ru, с начала сентября в Ростовской области зарегистрировано более 10,7 тысячи случаев заражения ОРВИ.

Республика Татарстан

Голкиперу минского «Динамо» Алексею Колосову не понравились ворота на «Татнефть Арене». Как пишет inkazan.ru, хоккеисты приезжали в Казань для игры с «Ак Барсом». По словам вратаря, конструкция оказалась плохо закреплена. Он три раза сдвинул ворота в первом периоде. В первый раз хоккеисту дали предупреждение, во второй — удалили, а затем заявили, что поняли проблему, и попросили не трогать ворота.

Волгоградская область

Из Волгограда запустят авиарейсы в Дубай. Самолеты начнут курсировать между городами с 31 октября. Обслуживать направление будет авиакомпания «Победа». Планируется, что в ОАЭ дважды в неделю будут летать самолеты Boeing-737 вместимостью 189 мест, сообщает novostivolgograda.ru.

Нижегородская область

В Нижегородской области нашли отходы с нефтепродуктами. Как пишет newsnn.ru, специалисты обнаружили в лесу сразу три канавы глубиной около одного метра с опасными веществами. Анализ отобранных проб показал, что в ямах находились отходы четвертого класса опасности.

Свердловская область

Жителя Екатеринбурга осудили за похищение супруги, сообщает tagilcity.ru. Суд приговорил 41-летнего директора компании по переработке лома к восьми годам колонии. Обвиняемый подкараулил женщину после работы и избил. Затем подсудимый увез жену в коттеджный поселок, где раньше они совместно проживали, и удерживал до приезда полиции.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Оренбургская область

В Оренбуржье на территории одной из школ ограждение упало на двух братьев 2018 и 2015 годов рождения, из-за чего они оказались в больнице. Как сообщает 56orb.ru, они висели на школьном заборе. Ограда не выдержала и слетела с петель, упав на детей. Дети получили ушибы и находятся под присмотром врачей.

Тюменская область

В тюменской школе ученикам поставили сразу девять уроков в день, сообщает nashgorod.ru. Горожане отмечают, что дети очень устают, им некогда делать домашнее задание. На дополнительные занятия у школьников также не остается времени.

Омская область

Омские росгвардейцы помогли потерявшемуся в торговом центре пенсионеру. Как сообщает gorod55.ru, охранник сообщил им о пожилом мужчине, который не ориентируется в пространстве и нуждается в помощи. У пенсионера также имелись проблемы со зрением, он передвигался с тростью. Патрульные выяснили, что медицинская помощь ему не требуется. Они доставили омича в отделение полиции для дальнейшей передачи родственникам.

Карелия

Петрозаводск побил температурный рекорд 1948 года. Как сообщает karelinform.ru, воздух в карельской столице прогрелся до 22 градусов. В 1948 году столбик термометров в этот день добрался до отметки 21,6 градуса.

Приморский край

Белух заметили около острова Русский во Владивостоке. Как сообщает vostokmedia.com, их увидели прямо около гидроцикла, на котором катались любители активного отдыха. Они успели запечатлеть пару млекопитающих на видео.

Башкирия

В Башкирии школьник из мести поджег соседскую баню. Огонь перекинулся на жилой дом, где в это время находились беременная женщина и ее малолетняя дочь, пишет mkset.ru. Им удалось покинуть строение, сейчас вся семья проживает у родственников. Подростку грозит уголовное наказание, он находится под подпиской о невыезде. Известно, что школьник поругался с соседями из-за того, что они просили его тише вести себя.

Хабаровский край

В Хабаровском крае в школьной столовой отравились восемь учащихся начальных классов и работники пищеблока. Как сообщает transsibinfo.com, причиной заболеваемости острой кишечной инфекции послужила антисанитария. У заболевших был выявлен норовирус. Поваров отстранили от работы, в помещении школьной столовой проведена дезинфекция.