Новости регионов: отрубившему хвост кошке живодеру вынесли приговор в Омске

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Суд в Тюмени взял перерыв в рассмотрении дела по факту расторжения брака пары, в которой супруг сменил пол. Документы о смене паспорта мужчиной были направлены в прокуратуру, после чего было принято решение развести пару, так как по Семейному кодексу РФ заключать брак могут только люди разного пола. Супруги с этим решением не согласны, они высказали свою позицию в ходе последнего заседания.

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Ставропольский край

Жители Ставропольского края считают, что возраст и недостаток связей являются основными препятствиями на карьерном пути, пишет newstracker.ru. Такого мнения придерживаются те, чья карьера еще не удалась. Кроме того, опрошенные отметили, что карьере мешают неблагоприятная экономическая ситуация и отсутствие нужного образования.

Удмуртия

На минувшей неделе в Удмуртии огурцы и картофель подешевели, а помидоры и бананы, наоборот, подорожали, сообщает udm-info.ru. Так, на 15% (36,4 рубля) снизилась стоимость огурцов, теперь их цена в среднем составляет 203 рубля за кг. Кроме того, на 7,9% дешевле стал картофель, который сегодня можно купить по цене 30 рублей за один килограмм.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ростовская область

Педагог из Ростова выступила против сокращения летних каникул, пишет rostovgazeta.ru. По ее мнению, в российских школах программа намного объемнее, чем в американских, поэтому сокращение отдыха повысит утомляемость у учеников.

Республика Татарстан

В Казани наблюдается дефицит учебников для изучения татарского языка. Как заявила одна из местных жительниц, найти в городе нужные учебники и рабочие тетради для изучения татарского в школах практически невозможно, сообщает inkazan.ru.

Волгоградская область

Авторы travel-шоу «Жизнь своих» снимают сюжет в Волгоградской области, пишет novosti volgograda.ru. Программу показывают на Первом канале. Зрителям предстоит узнать о многих интересных людях и необычных местах региона. Съемочная группа уже посетила Дом Павлова, Мамаев курган, завод «Сарепта», депо метротрама, аэродром в Бекетовке, корейскую школу искусств и другие места.

Нижегородская область

Смертность в Нижегородской области почти в два раза превысила рождаемость. Как информирует newsnn.ru, в январе 2023 года в области родилось 1939 младенцев, а умерло 4387 человек, из них семь детей в возрасте до одного года. Убыль населения составила 2448 граждан.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Свердловская область

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал поручение установить причины коммунальной аварии в Свердловской области, информирует tagilcity.ru. Инцидент произошел в поселке Черемшанка. В многоквартирном жилом доме лопнула труба отопления. Из-за аварии в одной из квартир обрушился потолок и случилось затопление горячей водой. Коммунальные службы отказались устранять аварию.

Оренбургская область

Как информирует 56orb.ru, в аэропорту Оренбурга самолет сел после десяти заходов на посадку. Самолет, принадлежащий авиакомпании «Аэрофлот», следовал из Москвы. Авиалайнер кружил над городом больше часа. Приземлиться ему мешал плотный туман.

Тюменская область

Тюменский суд взял перерыв по делу о расторжении брака мужчины, который сменил пол. Как сообщает nashgorod.ru, мужчина сменил пол и подал соответствующие документы об изменении паспорта. В дальнейшем документы были направлены в прокуратуру, после чего было принято решение развести пару. Супруги с таким решением не согласны, в ходе последнего заседания они высказали свою позицию.

Омская область

Живодер из Омска получил 240 часов обязательных работ за издевательство над кошкой, пишет gorod55.ru. В августе 2022 года в полицию обратилась 22-летняя омичка с заявлением о жестоком обращении с животным. По словам девушки, вернувшись домой, она обнаружила на полу пятна крови. Как оказалось, сожитель ее матери отрубил хвост домашней кошке кухонным ножом.

Карелия

В Карелии пожарные спасли людей, которым огонь заблокировал выход из дома. Как информирует karelinform.ru, в поселке городского типа Лоухи загорелся жилой деревянный дом, расположенный на ул. Станционной. На место происшествия был направлен пожарный расчет. По прибытии пожарные обнаружили возгорание веранды, ведущей к квартире № 5.

Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru

Приморский край

Во Владивостоке с утра понедельника коммунальщики устраняют последствия сильного снегопада, пишет vostokmedia.com. Так, в районе Стрельникова прямо перед мужчиной упала глыба льда с высоты пятого этажа.

Башкирия

В Уфе вновь образовалась легендарная лужа, в которой весной прошлого года поселился бобер, которого позже эвакуировали городские службы, пишет mkset.ru. Лужа в Демском районе существует уже многие годы.

Хабаровский край

В Хабаровске пресечена попытка отправки партии древесины в Китай. Как пишет transsibinfo.com, в пиломатериалах был обнаружен карантинный вредитель — большой черный еловый усач. Примечательно, что насекомое находилось в стадии личинки, однако его жизнеспособность была подтверждена лабораторной проверкой.