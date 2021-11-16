Новости регионов: картину удмуртской художницы показали в «Игре в кальмара»

Полицейского из Волгограда приговорили к году колонии за фальсификацию доказательств. Работая по делу о незаконном сбыте наркотиков, он составил протокол допроса свидетеля, который не проводил.
Дайджест наиболее важных и громких событий в регионах России.
Удмуртия
Иллюстратор Елена Баренбаум из Удмуртии обнаружила свою работу в одном из эпизодов нашумевшего корейского сериала «Игра в кальмара». Первыми картину «Зайцы» в сериале увидели знакомые художницы, пишет udm-info. Около года назад она продала работу по эксклюзивной лицензии за крупную сумму. Кто её купил, Елена не знает. Однако до этого было распечатано много постеров с работой. Может, именно один из них и попал в кадр сериала.
Ростовская область
В Ростовской области установленные фельдшерско-акушерские пункты (ФАП) могут превратиться в труху в ближайшие годы. Как пишет rostovgazeta.ru, здания, которые установили первыми, уже непригодны для использования.
Ставропольский край
Ставрополь оказался в числе самых бесснежных городов России, пишет newstracker.ru. Средняя толщина снежного покрова на Ставрополье составила 20 сантиметров. Столько же — в Краснодарском крае. Ростов-на-Дону стал самым бесснежным городом-миллионником — там выпадает примерно 46 сантиметров снега за зиму. Самым снежным из крупных городов России оказался Челябинск, где за зиму выпадает в среднем 181 сантиметр осадков.
pixabay.com
Татарстан
Казанский чак-чак объявили лучшим в номинации «Нас выбирают» конкурса «Вкусы России». Как пишет inkazan.ru, помимо чак-чака, наградой отметили прохоровскую солдатскую кашу из Белгородской области и яблоки из Ставропольского края.
Нижегородская область
Родителей нижегородских школьников начнут пускать в учебные заведения лишь по сертификатам о вакцинации или отрицательным тестам на COVID-19, сообщает newsnn.ru. Посещение школ разрешено лишь при наличии сертификата о прививке или отрицательного ПЦР-теста сроком три дня. Что касается родительских собраний, то их будут теперь проводить на специальной платформе в онлайн-режиме.
Волгоградская область
Полицейского из Волгограда отправили в колонию за фальсификацию доказательств по уголовному делу. Как сообщает novostivolgograda.ru, при расследовании дела о незаконном сбыте наркотиков следователю понадобился допрос свидетеля. Полицейский облегчил работу и самостоятельно составил протокол допроса, подписал и приобщил к материалам уголовного дела.
Свердловская область
Жители уральских городов массово протестуют против продления школьного дистанта. Как пишет tagilcity.ru, за неделю в разных городах состоялось четыре пикета, на которых родители требовали вернуть очное образование и отменить QR-коды.
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Омская область
500 чиновников и депутатов в Омской области наказали за сокрытие доходов. Как сообщает gorod55.ru, региональная прокуратура выявила 1,2 тысячи нарушений, которые связаны с непредставлением либо неточностью деклараций о доходах. Некоторые из госслужащих были вынуждены сложить полномочия.
Оренбургская область
В Оренбурге снимут новый выпуск программы «На ножах» с шеф-поваром из Москвы Константином Ивлевым. Как сообщает 56orb.ru, он займётся преобразованием одного из местных кафе.
Карелия
Карелию исключат из списка территорий Крайнего Севера. Как сообщает karelinform.ru, таким образом Владимир Путин отменил указ Ельцина, подписанный почти 30 лет назад. Власти заверили, что жители региона продолжат получать северные льготы, несмотря на смену статуса.
Тюменская область
В Тюменской области жители, выступающие против вакцинации, собрались у резиденции правительства. Как сообщает nashgorod.ru, люди требуют отменить QR-коды и принуждение к вакцинации. Также они высказались, что норма, когда для предъявления кода нужно также показывать паспорт, — нарушение прав граждан РФ.
Приморье
Свадебный кортеж заблокировал движение на федеральной трассе во Владивостоке. Как сообщает vostokmedia.com, это произошло в воскресенье, 14 ноября. Компания иностранцев примерно на 15 машинах заняла три полосы федеральной трассы, включив аварийные сигналы, сопровождая движение резким маневрированием и выстрелами.
Башкирия
Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров заявил об остановке роста заболеваемости и уменьшении смертности от COVID-19. Как сообщает mkset.ru, с таким заявлением он выступил на оперативном совещании в правительстве региона, где традиционно обсуждается ситуация с эпидемиологической обстановкой.
Хабаровский край
Картину из Хабаровска представят на выставке в Европе. Как пишет transsibinfo.com, это произведение Бернардо Беллотто «Церковь Санта Мария Маджоре в Риме». Картина является одной из жемчужин постоянной экспозиции Дальневосточного художественного музея.