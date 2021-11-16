Новости регионов: картину удмуртской художницы показали в «Игре в кальмара»

Полицейского из Волгограда приговорили к году колонии за фальсификацию доказательств. Работая по делу о незаконном сбыте наркотиков, он составил протокол допроса свидетеля, который не проводил.

Дайджест наиболее важных и громких событий в регионах России.

Удмуртия

Иллюстратор Елена Баренбаум из Удмуртии обнаружила свою работу в одном из эпизодов нашумевшего корейского сериала «Игра в кальмара». Первыми картину «Зайцы» в сериале увидели знакомые художницы, пишет udm-info . Около года назад она продала работу по эксклюзивной лицензии за крупную сумму. Кто её купил, Елена не знает. Однако до этого было распечатано много постеров с работой. Может, именно один из них и попал в кадр сериала.

Ростовская область

В Ростовской области установленные фельдшерско-акушерские пункты (ФАП) могут превратиться в труху в ближайшие годы. Как пишет rostovgazeta.ru , здания, которые установили первыми, уже непригодны для использования.

Ставропольский край

Ставрополь оказался в числе самых бесснежных городов России, пишет newstracker.ru . Средняя толщина снежного покрова на Ставрополье составила 20 сантиметров. Столько же — в Краснодарском крае. Ростов-на-Дону стал самым бесснежным городом-миллионником — там выпадает примерно 46 сантиметров снега за зиму. Самым снежным из крупных городов России оказался Челябинск, где за зиму выпадает в среднем 181 сантиметр осадков.

pixabay.com

Татарстан

Казанский чак-чак объявили лучшим в номинации «Нас выбирают» конкурса «Вкусы России». Как пишет inkazan.ru , помимо чак-чака, наградой отметили прохоровскую солдатскую кашу из Белгородской области и яблоки из Ставропольского края.

Нижегородская область

Родителей нижегородских школьников начнут пускать в учебные заведения лишь по сертификатам о вакцинации или отрицательным тестам на COVID-19, сообщает newsnn.ru . Посещение школ разрешено лишь при наличии сертификата о прививке или отрицательного ПЦР-теста сроком три дня. Что касается родительских собраний, то их будут теперь проводить на специальной платформе в онлайн-режиме.

Волгоградская область

Полицейского из Волгограда отправили в колонию за фальсификацию доказательств по уголовному делу. Как сообщает novostivolgograda.ru , при расследовании дела о незаконном сбыте наркотиков следователю понадобился допрос свидетеля. Полицейский облегчил работу и самостоятельно составил протокол допроса, подписал и приобщил к материалам уголовного дела.

Свердловская область

Жители уральских городов массово протестуют против продления школьного дистанта. Как пишет tagilcity.ru , за неделю в разных городах состоялось четыре пикета, на которых родители требовали вернуть очное образование и отменить QR-коды.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Омская область

500 чиновников и депутатов в Омской области наказали за сокрытие доходов. Как сообщает gorod55.ru , региональная прокуратура выявила 1,2 тысячи нарушений, которые связаны с непредставлением либо неточностью деклараций о доходах. Некоторые из госслужащих были вынуждены сложить полномочия.

Оренбургская область

В Оренбурге снимут новый выпуск программы «На ножах» с шеф-поваром из Москвы Константином Ивлевым. Как сообщает 56orb.ru , он займётся преобразованием одного из местных кафе.

Карелия

Карелию исключат из списка территорий Крайнего Севера. Как сообщает karelinform.ru , таким образом Владимир Путин отменил указ Ельцина, подписанный почти 30 лет назад. Власти заверили, что жители региона продолжат получать северные льготы, несмотря на смену статуса.

Тюменская область

В Тюменской области жители, выступающие против вакцинации, собрались у резиденции правительства. Как сообщает nashgorod.ru , люди требуют отменить QR-коды и принуждение к вакцинации. Также они высказались, что норма, когда для предъявления кода нужно также показывать паспорт, — нарушение прав граждан РФ.

Приморье

Свадебный кортеж заблокировал движение на федеральной трассе во Владивостоке. Как сообщает vostokmedia.com , это произошло в воскресенье, 14 ноября. Компания иностранцев примерно на 15 машинах заняла три полосы федеральной трассы, включив аварийные сигналы, сопровождая движение резким маневрированием и выстрелами.

Башкирия

Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров заявил об остановке роста заболеваемости и уменьшении смертности от COVID-19. Как сообщает mkset.ru , с таким заявлением он выступил на оперативном совещании в правительстве региона, где традиционно обсуждается ситуация с эпидемиологической обстановкой.

Хабаровский край