Новосибирского депутата вызвали на комиссию за оскорбление Путина Новосибирского депутата Светлану Каверзину вызвали на комиссию за оскорбление Путина

Фото: kaverzina_svetlana/vk.com

Светлана Каверзина

Новосибирского депутата горсовета Светлану Каверзину вызвали на заседание комиссии по депутатской этике за оскорбление президента России Владимира Путина, сообщает «МК в Новосибирске». До этого она опубликовала ряд постов, на которые пожаловался общественный деятель Сергей Комлев. Как именно депутат оскорбила президента, не уточняется.

Сам Комлев заявил, что его обращение не является доносом, а Каверзина представляет множество людей и должна думать о своих словах.

Следовательно, ей необходимо думать о том, что она говорит или пишет, чтобы не позорить свой город и живущих в нем людей. Если у вас непреодолимое желание писать такие комментарии, то, может быть, стоит стать простой Светланой Каверзиной? Тогда вы будете позорить только себя, — высказался он.

До этого Каверзину уже штрафовали на 30 тысяч рублей за дискредитацию Вооружённых сил Российской Федерации.

В мае Светлана Каверзина подготовила бомбоубежище в подвале дома. Она пообещала принести туда около 15 литров воды, а свои действия объяснила в соцсетях тем, что «в стране всё время что-то взрывается». В комментариях к её посту заявили, что в Новосибирске спокойнее, чем в европейской части России, а открытый подвал опасен не из-за терроризма, а из-за «местных дураков».