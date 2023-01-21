В Новосибирске проверяют отца из-за воспитания сына в идеях пацифизма Директора колледжа в Новосибирске проверяют полиция и прокуратура из-за воспитание сына в идеях пацифизма

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В Новосибирске полиция и прокуратура проверяют директора частного колледжа Сергея Чернышова из-за обвинений в прививании сыну «ценностей пацифизма», о чем сам педагог сообщил на странице в Facebook (деятельность соцсети запрещена в России). На Чернышова пожаловались уполномоченному по правам ребенка Надежде Болтенко, в частности, ей доложили, что отец свозил сына на отдых в Грузию. В ведомстве жалобу приняли и передали другим надзорным инстанциям, где всерьез, по словам Чернышова, обвинения не воспринимают.

Надежда Николаевна, естественно, написала во все инстанции — теперь и прокуратура нас будет проверять, и полиция, и комиссия по делам несовершеннолетних. Впрочем, по разговорам с этими инстанциями, ни один из специалистов не воспринимает эту жалобу всерьез, все сочувствуют нам, а не взволнованной общественности. Проще говоря, они, как и мы, считают авторов подобных жалоб обычными сумасшедшими, — написал Чернышов.

Директор колледжа сообщил, что уже имел разговоры с сотрудниками прокуратуры, полиции и комиссии по делам несовершеннолетних. Также он отметил, что это первая жалоба, в которой его обвинили в ненадлежащем воспитании собственного ребенка, а не студентов и учеников.

В августе 2021 года Чернышова вызвали в региональное управление Следственного комитета из-за поста в соцсетях, где он оценил дискуссию про переименование площади Свердлова в площадь Александра Невского. Он заявил, что выбор между предложенными именами — это «выбор между террористом и коллаборационистом».