«Ноги там валяются»: в Сибири главу села заподозрили в убийстве лосихи Главу сельсовета под Красноярском заподозрили в убийстве беременной лосихи и ее детеныша

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В селе Михайловка Красноярского края главу сельсовета Владимира Паукова заподозрили в незаконном убийстве беременной лосихи с детенышем, сообщает Telegram-канал Kras Mash. Показания против него дал местный житель. В Сети опубликованы кадры с места, где сохатые были обнаружены разделанными.

Ноги вон там везде валяются. Птицы уже растаскивают. Вторая побойка, если я не ошибаюсь, будет двести метров от заказника, — говорит закадровый голос на записи.

Животные почти всю зиму жили в заказнике на границе Ужурского и Назаровского районов. Российские инспекторы подкармливали их и привозили соль.

Сам Пауков вину отрицает, но заявляет, что готов ответить по закону, если против него заведут уголовное дело. Также он признал, что у него дома имеется охотничье ружье.

Пресс-служба администрации Назаровского района сообщала, что о появлении в лесу браконьеров стало известно от местных жителей. Браконьеры устроили погоню за лосями на нескольких снегоходах, выгнали испуганных животных из заказника, окружили и жестоко расправились.

Ранее Следственный комитет России по Республике Тыва возбудил уголовное дело в отношении 44-летнего уроженца Эрзинского района, депутата Верховного хурала Тувы от партии «Единая Россия» Эчис-Балдира Нурзата. По версии следствия, 12 февраля 2023 года во время охоты в местечке Хондей Эрзинского района подозреваемый увидел через тепловизор объект и принял его за животное, выстрелив из ружья. На месте было обнаружено тело 38-летнего местного жителя.