Нижегородский студент планировал атаку на колледж ради лайков в Сети Mash: в Нижнем Новгороде подросток опубликовал сообщение о планах массового убийства в колледже ради лайков

Фото: IMAGO/Jussi Nukari/Global Look Press

Студент из Нижнего Новгорода разместил в паблике сообщение о своих планах совершить массовую расправу в одном из колледжей города, передает Telegram-канал Ni Mash. 17-летний юноша, к которому полицейские «пришли в гости», сообщил, что целью опубликованного им сообщения было набрать лайки.

Подросток на каникулах разработал для себя определенный план. Он опубликовал в специальном паблике сообщение, в котором говорилось о месте, времени и способах расправы. К тексту он добавил фотографию крыльца своего колледжа и патроны для огнестрела.

Полицейские заметили публикацию несовершеннолетнего и спустя несколько дней явились к нему в дом. На пороге стояли силовики из МВД и ФСБ. Подросток признался, что не собирался атаковать учебное заведение, ему просто хотелось много лайков. Оружия, как он сказал силовикам, у него никакого не имелось.

Против подростка может быть возбуждено уголовное дело по статье о заведомо ложном сообщении об акте терроризма.

В марте этого года сотрудники ФСБ задержали в Курганской области 19-летнего студента техникума по подозрению в подготовке вооружённого нападения на учебное заведение. У него изъяли семь самодельных взрывных устройств, инструкцию к их изготовлению и оружие.