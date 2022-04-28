УФСБ задержало студента, готовившего теракт в Кургане

Фото Национальный антитеррористический комитет

Сотрудники ФСБ задержали в марте в Курганской области 19-летнего студента техникума по подозрению в подготовке вооружённого нападения на учебное заведение. У него изъяли семь самодельных взрывных устройств и оружие, рассказали в пресс-службе УФСБ России по региону, пишет РИА Новости.

УФСБ России по Курганской области в марте 2022 года в результате проведённых оперативно-разыскных мероприятий задержан 19-летний студент одного из курганских техникумов. Его подозревают в подготовке вооружённого нападения на учебное заведение, — говорится в сообщении.

В ходе оперативных мероприятий у фигуранта изъяли семь самодельных взрывных устройств, пневматическое и холодное оружие, а также дневник с пошаговым планом готовящегося террористического акта и инструкциями по изготовлению взрывчатых веществ.

В начале марта в ряде изданий сообщалось, что студент техникума сервиса и технологий Кургана планировал осуществить вооружённое нападение на своё учебное заведение.

В отношении курганца возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30; ч. 1 ст. 205, ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (приготовление к совершению террористического акта; незаконное хранение взрывных устройств). Задержанный будет находиться под арестом до 3 августа.

Ранее в Белгороде задержали диверсантов, которые собирались выводить из строя железнодорожные пути, по которым передвигаются российские военные эшелоны. Также они направляли данные о военнослужащих ВС РФ на портал «Миротворец» и искали контакты с украинскими спецслужбами. Заведено уголовное дело по ч. 1 ст. 30 и ч. 1 ст. 281 (приготовление к диверсии).