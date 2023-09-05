«Ничего там не понятно»: пенсионер просит у МВД закрыть радио «Европа Плюс» Кубанец требует закрыть радио «Европа Плюс» из-за отсутствия русскоязячных песен

Фото: shutterstock.com

В Краснодарском крае 68-летний мужчина обратился в полицию с просьбой принять меры против радиостанции «Европа Плюс», сообщает «Осторожно Media». Он пояснил, что передает просьбу раненых военнослужащих, находящихся в одном из госпиталей в зоне СВО. По его словам, их не устраивает отсутствие русскоязычных песен в репертуаре станции.

Я переводчик между Украиной, зоной СВО и Россией. Они мне звонят, говорят: «Помоги, помоги, чтобы хотя бы одну песню на русском языке крутили». А я как им помочь могу? Вот и вынужден туда (в полицию. — NEWS.ru) звонить. Закройте, пожалуйста, эту радиостанцию, ничего там не понятно, она — враг, ненавистна, — заявил мужчина.

Ранее депутат Госдумы Султан Хамзаев заявлял, что английский язык нужно убрать из перечня обязательных предметов в общеобразовательной школе. Он считает, что следует уходить от «прозападного вектора» в системе среднего образования. По его мнению, английский язык стал международным, потому что «его вот так вот обязательно всовывали в программу». Против этой инициативы высказалась коллега Хамзаева Нина Останина.

В мае спикер Госдумы Вячеслав Володин заявлял, что английский язык является мертвым языком и его время ушло. Он призывал учить национальные языки.