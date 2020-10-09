Несогласованный митинг в поддержку экс-губернатора начался в Хабаровске

Несанкционированная акция поддержки бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала началась в Хабаровске.
Митинг стартовал на площади имени Ленина перед зданием краевого правительства около полудня. Сторонники экс-главы около получаса скандировали лозунги в его поддержку.
По данным пресс-службы мэрии города, количество участников акции падает от недели к неделе, а требования у них остаются прежними.
В краевой столице прошла очередная несанкционированная акция в поддержку арестованного экс-губернатора. На площадь Ленина вышли едва ли 500 человек, — говорится в сообщении городской администрации.
Представители оппозиции согласны с тем, что число митингующих сократилось, но общее количество оценивают выше — не менее одной тысячи человек к началу шествия.
В мэрии также напомнили, что акции не согласованы с властями, поэтому ведётся работа по анализу данных систем видеофиксации и документированию причастности к правонарушениям инициаторов и активистов митингов.
В период с 11 июля в крае владельцам транспортных средств направлены уведомления о штрафах на общую сумму более 5,9 млн рублей, — заявили в мэрии.
Там уточнили, что на прошедшей неделе суд рассмотрел 15 материалов в отношении участников акций. К ним применена административная ответственность в виде ареста, штрафов и обязательных работ.
В Хабаровске в связи с ростом заболеваемости коронавирусом с 9 октября введены ограничения. В частности, при проведении массовых мероприятий, где количество участников более 50 человек, необходимо соблюдать социальную дистанцию и носить маску.
Из-за этого мэрия Комсомольска-на-Амуре отозвала своё ранее согласованное разрешение на проведение акции в поддержку Фургала, которая была запланирована на 10 октября. Его сторонники сообщали о мероприятии заранее, с количеством участников в одну тысячу человек,
Как писал NEWS.ru, Сергей Фургал после жалоб на ухудшение зрения дождался визита врача-офтальмолога в СИЗО. Специалист выписал экс-губернатору Хабаровского края очки, но при этом заметил, что у бывшего главы региона прекрасные показатели зрения для его возраста.
Сергея Фургала задержали 9 июля по подозрению в причастности к деятельности местной ОПГ и организации заказных убийств предпринимателей. После задержания глава региона был уволен со своего поста президентом.
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