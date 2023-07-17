Несколько подростков пострадали после падения с лошадей на скачках в Туве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Четверо подростков получили травмы во время конных скачек в Республике Тыва, сообщает Telegram-канал Mash Siberia. По его информации, троим из них было по 13 лет и еще одному — 15.

Данное мероприятие было организовано властями Чеди-Хольского района республики. Источник обратил внимание, что по закону детям до 14 лет запрещается участвовать в конных скачках. Однако, несмотря на это, подростки прошли отбор и были допущены до соревнований.

В результате несовершеннолетние упали с лошадей и получили травмы. Правоохранительные органы выясняют степень тяжести полученных ими увечий. Как стало известно источнику, у одного из подростков сломана ключица. Юноша был доставлен в больницу.

Ранее в Новосибирской области после удара молнии погиб 16-летний подросток. В тот момент рядом с ним был 13-летний брат, ребенка доставили в больницу. По словам одного из жителей деревни Александровки, погибший юноша находился под опекой сестры его матери.

До этого в Приморском крае 16-летний воспитанник спецшколы в ходе конфликта ударил ножом в живот другого подростка. По информации правоохранителей, подозреваемый был задержан. Пострадавшему была оказана необходимая помощь.