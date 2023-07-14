Подростка убило молнией в Новосибирской области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Новосибирской области в деревне Александровке Болотинского района 16-летнего подростка убило молнией. Вместе с ним в тот момент находился 13-летний брат. Он был госпитализирован в больницу. Один из местных жителей рассказал «КП-Новосибирск», что погибший мальчик находился под опекой сестры его матери.

Мальчик — хороший, всего в семье пять детей, подросток, который погиб, был под опекой у них. У него умерла мама, а ее сестра забрала к себе ребенка. То есть она ему выходила теткой. Семья работящая, у них огромное хозяйство, — отметил местный житель.

По предварительным данным, 13 июля подросток вместе с 13-летним братом пасли коров, когда началась гроза. Ребята решили спрятаться под деревом. Именно в него попала молния, когда дети скрывались от грозы. Подростков нашел один из братьев, который поехал на поле после ливня. Местные жители рассказывают, что на стволе осталась царапина от удара. Пострадавший мальчик находится в больнице на обследовании. По факту трагедии СУ СК по Новосибирской области начало проверку.

На месте было обнаружено тело 16-летнего подростка с признаками поражения электрическим током. Находившийся там же 13-летний мальчик госпитализирован в районную больницу с аналогичными травмами, — уточняют в ведомстве.

В начале июня 26-летняя девушка из Новороссийска погибла от удара молнии во время горного похода в Адыгее. Она входила в состав туристической группы в районе Абадзешского перевала. Во время перевала начался ливень с грозой, и девушку поразила молния.