Некоторых россиян обязали регистрировать домашних животных «Известия»: в Подмосковье стала обязательной регистрация домашних животных

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В Московской области с 1 сентября регистрация домашних животных стала обязательной, сообщают «Известия». Издание отмечает, что владельцы собак должны ставить питомцев на учет, регистрацию кошек проводят по желанию.

Животных старше трех месяцев нужно будет поставить на учет до 1 марта (в течение полугода после вступления закона в силу). В случае если житель региона приобретет животное после 1 сентября, его нужно будет зарегистрировать в течение двух недель, — поясняется в публикации.

Авторы регионального закона считают, что регистрация позволит собрать единую базу данных, в которой у каждого домашнего животного будет личный номер. Чипирование стало обязательной процедурой. Для постановки питомца на учет следует записаться в ветклинику. Также владельцев собак и кошек местные власти обязали проходить регистрацию в случае естественной смерти, гибели или эвтаназии животного.

Кроме того, нововведение определяет порядок выгула домашних животных. Теперь запрещено делать это на территории школ, детских садов и спортплощадок. Выгуливать животных разрешается только в специально отведенных для этого местах. Подростки до 14 лет могут гулять с собаками лишь в сопровождении взрослых.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов заявил, что заводчиков собак и кошек обяжут соблюдать правила, которые напишет для них правительство. Минприроды уже поддержало соответствующий законопроект, рассказал он. По его словам, согласно новому закону, заводчики собак и кошек должны будут регистрировать и вакцинировать продаваемых животных, а также платить налоги со своей деятельности.