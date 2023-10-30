Недопитое отцом пиво довело ребенка до реанимации В Петербурге годовалый ребенок госпитализирован с отравлением этанолом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге годовалый ребенок был госпитализирован с отравлением этанолом, сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке». Мать предполагает, что мальчик мог выпить пиво, оставленное отцом в бутылке на кухне.

Как объяснила девушка, она отдала сына ненадолго под присмотр его крестного отца, с которым они жили в коммунальной квартире. Сама в это время пошла мыться. Родной отец тем временем спал. По возвращении мать заметила, что ребенок вялый и сонный, хотя до этого был бодр и ел зефир. Мать вызвала скорую. Крестный утверждает, что занимал ребенка на протяжении 20 минут игрой на гитаре и просмотром мультиков.

Уже в больнице у ребенка диагностировали отравление этанолом. Его доставили в реанимацию в тяжелом состоянии.

В мае в Санкт-Петербурге шестилетняя девочка попала в реанимацию, отравившись алкоголем во время прогулки с отцом. В реанимацию она была доставлена в тяжелом состоянии. Отец объяснил, что девочка перепутала бутылки и вместо воды отпила алкоголь.

Ранее в Перми умер 10-летний мальчик, стоявший на учете у нарколога из-за алкогольной зависимости. Предполагается, что ребенок мог скончаться от употребления героина. Незадолго до смерти он проводил время в квартире 16-летней знакомой.