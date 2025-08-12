Не умеющий плавать спасатель из Тульской области предстанет перед судом

Спасатель из Тульской области, которому не удалось оказать помощь тонущему подростку на пляже «Песчаная коса» в Одоевском районе, предстанет перед судом, сообщили в пресс-службе региональных СУСК России прокуратуре. Мужчина не умеет плавать. В результате его бездействия тонувший юноша скончался, передает РИА Новости.

Следствием установлено, что директор муниципальной организации умышленно принял на работу в качестве спасателя мужчину, не обладающего умением плавать, специальными навыками и знаниями, — говорится в заявлении.

Уточняется, что расследование уголовного дела в отношении фигурантов уже завершено. Спасатель и директор муниципальной организации признали свою вину. Прокуратура также утвердила обвинительное заключение.

Уголовное дело после вручения копий обвинительного заключения фигурантам будет направлено в Одоевский межрайонный суд для рассмотрения по существу, — добавили в ведомстве.

