Девушка чуть не умерла под тонущим катером в Петербурге

Девушка чуть не умерла под тонущим катером в Петербурге В Питере девушку придавил тонущий катер во время катания на вейксерфе

В Санкт-Петербурге девушка чуть не погибла во время катания на вейксерфе, передает Telegram-канал SHOT. Катер, на котором находилась компания, внезапно начал тонуть и придавил россиянку.

Все оказались в воде, кроме пострадавшей — Насти, она осталась под навесом лодки, что не позволяло ей выбраться. Из-за мощного потока и охватившей ее тревоги она не могла отплыть в сторону. Супруг приятельницы увидел, что происходит, и бросился в воду, чтобы спасти девушку. Благодаря его решительным действиям медицинская помощь не понадобилась.

Причины аварии катера пока не установлены. Поездка была организована друзьями, которые полностью ее оплатили. Представители компании, занимавшейся организацией прогулки, не проявили интереса к состоянию девушки после происшествия.

Ранее трое членов одной семьи — муж, жена и их взрослый сын — утонули в реке Клязьме в районе деревни Крутово Петушинского района Владимирской области. Тело отца было найдено рыбаком 13 июля, в день происшествия. Жену обнаружили спасатели 16 июля, поиски сына продолжались до 17 июля.