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«Не могу поверить»: губернатор эмоционально отозвался о суициде журналистки

19:33, 04 октября 2020
Глеб Никитин Глеб Никитин Фото: gsnikitin/instagram.com

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отреагировал на самоубийство журналистки Ирины Славиной на третий день после случившегося. По словам чиновника, в некоторых ситуациях слова неуместны, но сейчас лично для себя он решил, что промолчать и «не выразить человеческое отношение к произошедшему» не может.

Добровольно и страшно ушла из жизни. Я не могу в это поверить. Она была ярким и неравнодушным человеком. Я искренне скорблю вместе с теми, кто не может смириться с уходом Ирины и с той страшной формой ухода, которую она выбрала, — пишет глава региона.

Никитин отметил, что лично знал журналистку и неоднократно отвечал на ее неудобные вопросы. Благодаря её работе удалось решить некоторые проблемы в регионе, отмечает чиновник и публикует совместное фото с репортёром. На снимке Никитин вручает Ирине Славиной благодарственную грамоту от губернатора.

Глава региона также заверил, что предпримет все усилия, «чтобы расследование обстоятельств, приведших к трагедии, было на контроле на самом высоком уровне».

Любые слова сейчас будут восприняты по-разному. Но важно не это <...>. Говорят, любовь сильнее смерти. Хочу, чтобы так было и в этот раз, — добавил Никитин.

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Основательница и единственный журналист издания КоzaPress Ирина Славина покончила с собой у здания МВД Нижнего Новгорода днём 2 сентября. Перед этим она написала в Facebook: «В моей смерти прошу винить Российскую Федерацию». Накануне рано утром в её квартиру вломились силовики и провели обыск в рамках дела, по которому журналистка проходила в качестве свидетеля.

На независимый ресурс более пяти раз подавали в суд. Саму Славину за последние два года штрафовали несколько раз по различным поводам. Например, этим летом на неё составили протокол о распространении ложной информации за статью о том, что глава академии самбо в Кстове заболел COVID-19. Впоследствии выяснилось, что его анализы на коронавирус были положительными. Друзья и коллеги Славиной описывают её как человека, который не боялся говорить правду и постоянно боролся за это, находясь под непрерывным прессингом со стороны властей.

В Совете по правам человека назвали «верхом цинизма» заявление нижегородского управления СК о том, что обыски в квартире журналистки Ирины Славиной не могли подтолкнуть её к самоубийству. Там потребовали, чтобы случившееся расследовал федеральный Следственный комитет, а генпрокурор Игорь Краснов взять дело под личный контроль, писал NEWS.ru.

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