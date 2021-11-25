Названы причины убыли населения на Дальнем Востоке

Население Дальневосточного федерального округа уменьшилось на 16,5 тысячи человек за январь — сентябрь 2021 года из-за миграции и естественной убыли, сообщило издание «ФедералПресс». Доцент кафедры «Финансы и кредит» Школы экономики и менеджмента Дальневосточного федерального университет Максим Кривелевич считает, что условия жизни на Дальнем Востоке не привлекают россиян из-за высоких цен на недвижимость и недостаточно высоких зарплат.

Он рассказал, что нацеленные сделать жизнь на Дальнем Востоке привлекательнее программы работают лишь поначалу. По словам Кривелевича, в регионе нужно формировать условия для развития бизнеса.

Те деньги, которые выделяются как поддержка, — они недостаточные, не успевают за ростом цен. Инфраструктурные вопросы тоже не решают: Владивосток, Хабаровск — ещё хоть как-то, а на малые города не хватает. И проблема, что негде работать, — заявил политолог Илья Гращенков.

Он добавил, что за ту же зарплату можно найти работу в регионе, где требуется меньше денег на проживание.

Ранее правительство выделило около 1,4 млрд рублей сельхозпроизводителям Дальнего Востока, пострадавшим от стихийных бедствий в 2021 году. Мера позволит поддержать более 200 организаций АПК и свыше трёх тысяч местных жителей, имеющих подсобные хозяйства.