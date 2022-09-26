Шесть человек погибли в результате стрельбы в школе № 88 в Ижевске, сообщили NEWS.ru в пресс-службе УМВД по Удмуртии. По информации силовиков, еще 20 человек пострадали.
На данный момент известно о шести погибших и около 20 пострадавших. Информация уточняется, — сообщили в пресс-службе.
В МВД также сообщили об обнаружении тела мужчины, открывшего стрельбу. По имеющимся данным, он покончил с собой.
Telegram-канал «112» ранее сообщал, что тремя жертвами нападения стали школьники. Убитым детям — 10, 11 и 15 лет. Еще трое погибших — взрослые, в том числе охранник школы.
О стрельбе в школе стало известно 26 сентября. Неизвестный в черном костюме ворвался в класс и открыл огонь по детям. Директор учебного заведения спряталась с раненым подростком в кабинете, заперев двери.
Очевидцы сообщили, что школьники спасались от пуль, спрыгивая с верхних этажей. У детей, выбравшихся из школы, медики бригад скорой помощи диагностировали либо огнестрельные ранения, либо переломы.
Глава Удмуртии Александр Бречалов прибыл на место ЧП. Он сообщил, что у школы дежурят спецслужбы и скорая помощь.