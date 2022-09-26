Названо число погибших в результате стрельбы в ижевской школе Шесть человек погибли при стрельбе в ижевской школе № 88

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Шесть человек погибли в результате стрельбы в школе № 88 в Ижевске, сообщили NEWS.ru в пресс-службе УМВД по Удмуртии. По информации силовиков, еще 20 человек пострадали.

На данный момент известно о шести погибших и около 20 пострадавших. Информация уточняется, — сообщили в пресс-службе.

В МВД также сообщили об обнаружении тела мужчины, открывшего стрельбу. По имеющимся данным, он покончил с собой.

Telegram-канал «112» ранее сообщал, что тремя жертвами нападения стали школьники. Убитым детям — 10, 11 и 15 лет. Еще трое погибших — взрослые, в том числе охранник школы.

О стрельбе в школе стало известно 26 сентября. Неизвестный в черном костюме ворвался в класс и открыл огонь по детям. Директор учебного заведения спряталась с раненым подростком в кабинете, заперев двери.

Очевидцы сообщили, что школьники спасались от пуль, спрыгивая с верхних этажей. У детей, выбравшихся из школы, медики бригад скорой помощи диагностировали либо огнестрельные ранения, либо переломы.

Глава Удмуртии Александр Бречалов прибыл на место ЧП. Он сообщил, что у школы дежурят спецслужбы и скорая помощь.