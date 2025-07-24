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24 июля 2025 в 10:41

Названа вероятная причина крушения Ан-24 в Амурской области

Генерал Попов: критичные метеоусловия могли стать причиной крушения Ан-24

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Причиной крушения Ан-24 в Амурской области могли стать критичные метеоусловия, заявил NEWS.ru военный эксперт, заслуженный военный летчик генерал-майор Владимир Попов. По его словам, если самолет попал в грозовой фронт, то мог получить разряд, приведший к пожару на борту и отказу двигателей.

Там могут быть критичные метеоусловия. Если были кучевые облака уже в утренние часы или грозовой фронт проходил, то, безусловно, самолет может попасть и в болтанку, будут резкие вертикальные потоки. Если грозовые разряды были, разряд может попасть и в радиоантенны, радиолокатор, и, соответственно, в этом случае возникнет пожар на борту, это может привести к отказу двигателей, — сказал Попов.

Он добавил, что могла появиться незначительная нештатная ситуация, которая усугубилась из-за метеоусловий. По словам Попова, экипаж мог упустить пилотирование из-за необходимости разобраться с аварийной ситуацией. Генерал уточнил, что тогда самолет теряет или скорость, или высоту.

Не исключено, что могло произойти внезапное столкновение в облаках, когда они снижались — зацепили сопку, большие деревья. Там очень высокие ели, сосны. Уровень подготовки летного состава сейчас достаточно разный. Не исключено, что непосредственно ими были допущены ошибки. Или инженерно-техническим составом при обслуживании этого самолета, — отметил Попов.

Он уточнил, что мог отказать локатор или посадочная навигационная система, поэтому самолет ушел на второй круг. По словам генерала, важно знать, могли ли рядом быть сопки, которые легко зацепить, не набрав нужную высоту.

Подчеркну насчет технического состояния по эксплуатации, что за ними сейчас очень большой контроль. Поэтому в этом случае технические разрушения исключены, — добавил Попов.

Ранее сообщалось, что Ространснадзор проверял авиакомпанию «Ангара» в июле 2025 года — за месяц до крушения Ан-24. Проверка была плановой, серьезных нарушений надзорные органы не нашли. В течение последнего года в компании прошло 12 внеплановых проверок. В них участвовали различные контролирующие структуры.

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