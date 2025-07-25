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25 июля 2025 в 18:08

«Кандидат номер один»: военэксперт раскрыл, какую замену готовят Зеленскому

Военэксперт Кнутов предположил, что Залужного готовят на замену Зеленскому

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Domenico Cippitelli/Keystone Press Agency/Global Look Press

Великобритания может готовить бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, назначенного послом в Соединенном Королевстве, на смену президенту Украины Владимиру Зеленскому, выразил мнение в беседе с NEWS.ru военный эксперт Юрий Кнутов. При этом, по его словам, Лондон заинтересован в подогревании боевых действий, что расходится с идеей Залужного о компромиссе с Россией.

Перед увольнением Залужного с должности главкома многие говорили о том, что если он станет президентом и будет искать компромисс с Россией в вопросах мирных переговоров. Но он уехал в Великобританию, и он под крылом британской разведки. [Британцы] будут делать все, чтобы разжигать [боевые действия], но с точки зрения самого Залужного, он как кандидат номер один на замену Зеленского. Соответственно, его сейчас пытаются немножко раскрутить, — сказал Кнутов.

Он предположил, что заявление экс-главкома о продолжении конфликта на Украине до 2034 года призвано воздействовать на уставшее от боевых действий украинское население. Кроме того, уточнил военэксперт, украинцы вышли на митинги против решений Зеленского.

Поэтому я полагаю, что потихонечку Залужного начинают готовить на замену. И его заявление должно испугать людей. И если он приходит к власти, начинает вести переговоры, он всегда может сказать: «Либо вы хотите, чтобы мы [вели боевые действия] до 2034 года, либо давайте подписывать мирные соглашения, в которых мы идем на уступки». Такой вариант тоже возможен, — добавил Кнутов.

Ранее Залужный заявил, что кризис на Украине может затянуться вплоть до 2034 года. По его словам, речь идет о сценарии, при котором сохраняется текущая стратегия Киева. Он добавил, что Украина вступила в новую фазу боевых действий, завязанную на истощении.

Валерий Залужный
Владимир Зеленский
Украина
Великобритания
Виктория Молчанова
В. Молчанова
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
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