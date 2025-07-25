Россия призвала незамедлительно освободить заместителя директора Канцелярии правительства Сербии Игоря Поповича, задержанного в Косово, заявила представитель МИД России Мария Захарова. Чиновник прибыл для участия в памятных мероприятиях в честь жертв событий 1998-1999 годов.

В своем заявлении Захарова назвала действия приштинских властей «очередным актом беззакония против сербов». По ее словам, инцидент демонстрирует усиление давления на сербское население и подтверждает намерение премьера Косово Альбина Курти вынудить сербов покинуть регион.

Попович является участником переговорного процесса между Белградом и Приштиной при посредничестве ЕС. Его задержание, по мнению российского МИД, свидетельствует об отказе косовской стороны от дипломатического урегулирования конфликта. В ведомстве подчеркивают, что подобные действия «местных албанских радикалов» подрывают перспективы достижения устойчивого мира.

Законные требования Белграда о немедленном освобождении И. Поповича должны быть выполнены. Предотвратить опасное развитие ситуации в крае можно исключительно через ответственный диалог заинтересованных сторон на основе международного права с опорой на краеугольную резолюцию СБ ООН 1244, — заключила Захарова.

Ранее сообщалось, что полиция Сербии задержала шесть человек, подозреваемых в подготовке насильственного свержения власти. Операцию провели сотрудники МВД при поддержке Агентства безопасности и информации (БИА) по поручению Высшей прокуратуры Белграда.

Задержания произошли накануне запланированных на 28 июня массовых протестов, приуроченных к национальному празднику Видовдан. Президент Сербии Александр Вучич ранее предупреждал о возможных провокациях, связывая протестные акции с деятельностью прозападных организаций и внешним влиянием, особенно в контексте косовского вопроса.