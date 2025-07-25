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25 июля 2025 в 18:02

Стало известно, как замедлить биологическое старение на девять лет

Профессор Такер посоветовал высокоинтенсивные тренировки для замедления старения

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Высокоинтенсивные физические нагрузки на регулярной основе могут замедлить биологическое старение более чем на девять лет, пишет Мойка78 со ссылкой на профессора Ларри Такера. К такому выводу пришли исследователи из Университета Бригама Янга.

Если вы хотите замедлить биологическое старение, то, судя по всему, небольших физических нагрузок будет недостаточно. Вам нужно регулярно тренироваться с высокой интенсивностью, — посоветовал Такер.

Дело в том, что во время такого вида спорта у человека активно выделяется пот. Это замедляет старение, происходящее внутри клеток организма.

Психиатр Михаил Ответчиков ранее заявил, что стресс может не только вызывать психические расстройства, но и ускорять старение мозга. По его словам, стресс способен заглушать определенные гены, отвечающие за важные функции.

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