Стало известно, как замедлить биологическое старение на девять лет

Стало известно, как замедлить биологическое старение на девять лет Профессор Такер посоветовал высокоинтенсивные тренировки для замедления старения

Высокоинтенсивные физические нагрузки на регулярной основе могут замедлить биологическое старение более чем на девять лет, пишет Мойка78 со ссылкой на профессора Ларри Такера. К такому выводу пришли исследователи из Университета Бригама Янга.

Если вы хотите замедлить биологическое старение, то, судя по всему, небольших физических нагрузок будет недостаточно. Вам нужно регулярно тренироваться с высокой интенсивностью, — посоветовал Такер.

Дело в том, что во время такого вида спорта у человека активно выделяется пот. Это замедляет старение, происходящее внутри клеток организма.

Психиатр Михаил Ответчиков ранее заявил, что стресс может не только вызывать психические расстройства, но и ускорять старение мозга. По его словам, стресс способен заглушать определенные гены, отвечающие за важные функции.