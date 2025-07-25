Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
25 июля 2025 в 17:59

В США вскрылись опасения Клинтон об одном из американских президентов

Клейн: Клинтон сомневалась в политическом будущем Байдена еще до июля 2024 года

Хилари Клинтон Хилари Клинтон Фото: Katie Godowski/IMAGO/MediaPunc|Global Look Press

Бывшая госсекретарь США Хилари Клинтон сомневалась в политических перспективах экс-президента Джо Байдена еще до июля 2024 года, когда он решил снять свою кандидатуру с выборов, заявил бывший глава аппарата Белого дома Рон Клейн. По его словам, Клинтон заявляла, что 46-й американский лидер «политически нежизнеспособен», передает Fox News.

Клинтон и бывший советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан «обратились к Рону Клейну, заявив, что считают Джо Байдена политически нежизнеспособным» за несколько месяцев до того, как он отказался от своей заявки на переизбрание в июле 2024 года, — говорится в сообщении.

По данным издания, Клейн же выражал совершенно обратное мнение. Он считал Байдена «достаточно умным, чтобы быть президентом, и не слишком старым, чтобы баллотироваться».

Ранее Байден назвал ложью обвинения Трампа и других республиканцев о том, что он якобы был недееспособен во время своего президентского срока и что его помощники из-за этого активно использовали устройство для автоподписи. Объясняя помилование членов своей семьи, политик пояснил, что опасался их преследования Трампом.

США
Белый дом
Хилари Клинтон
опасения
Джо Байден
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Госдуме раскрыли, кто на самом деле стоит за протестами на Украине
Российский комик-иноагент оказался в шоке от жилья в Испании
Трамп раскрыл, когда состоятся переговоры Путина и Зеленского
Психолог объяснил эксцентричное поведение Илона Маска
«Люто ненавидят»: в ООН рассказали об отчаянии украинцев из-за ТЦК
Двое человек пострадало после атаки дронов ВСУ в Брянской области
Куренков поручил организовать выплаты пострадавшим при взрыве в Саратове
Россия инициировала созыв Совбеза ООН по украинскому вопросу
«Русские прут катком»: в Чехии ужаснулись от наступления российских войск
На чем нельзя экономить при строительстве коммерческой недвижимости
Изменявший жене мужчина «спалился» из-за смертельного заболевания
Стало известно, сколько Масляков-младший заработал на КВН
Суд РФ пригрозил Google многомиллиардными штрафами за разбирательства в США
Милонов потребовал запретить женщинам носить стринги в открытых бассейнах
Участник СВО раскрыл, как в ЧВК «Вагнер» закаляли новичков
В российском детском лагере закрыли смену из-за вспышки энтеровируса
Маск роет могилу ВСУ? Почему Starlink «умер» по всей линии фронта
МЧС подготовило самолет для пострадавших при взрыве газа в Саратове
Водитель подорвался вместе с комбайном на мине во время работы в полях
«Будет крепко думать»: беременной Муцениеце грозит суд по делу о клевете
Дальше
Самое популярное
Биография Путина: детство, карьера, семья
Власть

Биография Путина: детство, карьера, семья

В каком году и зачем ввели ЕГЭ в России
Общество

В каком году и зачем ввели ЕГЭ в России

История Украины с древних времен до 24 февраля 2022 года
Европа

История Украины с древних времен до 24 февраля 2022 года

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.