В США вскрылись опасения Клинтон об одном из американских президентов Клейн: Клинтон сомневалась в политическом будущем Байдена еще до июля 2024 года

Бывшая госсекретарь США Хилари Клинтон сомневалась в политических перспективах экс-президента Джо Байдена еще до июля 2024 года, когда он решил снять свою кандидатуру с выборов, заявил бывший глава аппарата Белого дома Рон Клейн. По его словам, Клинтон заявляла, что 46-й американский лидер «политически нежизнеспособен», передает Fox News.

Клинтон и бывший советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан «обратились к Рону Клейну, заявив, что считают Джо Байдена политически нежизнеспособным» за несколько месяцев до того, как он отказался от своей заявки на переизбрание в июле 2024 года, — говорится в сообщении.

По данным издания, Клейн же выражал совершенно обратное мнение. Он считал Байдена «достаточно умным, чтобы быть президентом, и не слишком старым, чтобы баллотироваться».

Ранее Байден назвал ложью обвинения Трампа и других республиканцев о том, что он якобы был недееспособен во время своего президентского срока и что его помощники из-за этого активно использовали устройство для автоподписи. Объясняя помилование членов своей семьи, политик пояснил, что опасался их преследования Трампом.