Маринованные лисички — счастье на всю зиму!

Вот они, золотистые дары леса — лисички! Маринованные, они становятся настоящим зимним деликатесом, напоминающим о теплых днях и лесных прогулках. Закройте баночку солнечного настроения по этому проверенному рецепту.

Начинаем с тщательной переборки лисичек. Отбраковываем все червивые, переросшие или поврежденные экземпляры. Аккуратно очищаем грибы от лесного сора. Крупные лисички можно разрезать на 2–4 части, мелкие оставляем целыми. Главное — не замачивать их надолго в воде, иначе они впитают много влаги. Промываем под проточной водой и сразу сливаем воду через дуршлаг, чтобы стекла лишняя жидкость.

Наливаем в большую кастрюлю воды и доводим ее до кипения. Подсаливаем — примерно 1 чайная ложка соли на литр. После закипания варим грибы в течение 15–20 минут, снимая шумовкой образующуюся пенку. По истечении времени откидываем лисички обратно на дуршлаг, даем стечь отвару полностью. Сам отвар для маринада не используем.

Наливаем в кастрюлю холодной воды. Для классического вкуса добавляем соль (из расчета примерно 1,5 столовых ложки без горки на 1 литр воды), сахар (1 столовая ложка с горкой на 1 литр) и специи: несколько горошин душистого и черного перца, пару лавровых листиков, бутончики гвоздики, по желанию — зубчики чеснока (2–3 на литр, разрезанные пополам), зонтики укропа или семена укропа, листья смородины или вишни для аромата. Доводим маринад до температуры кипения и кипятим в течение 5–7 минут.

Опускаем грибы в кипящий маринад. Увеличиваем огонь и доводим до температуры кипения. Варим грибы в маринаде в течение 15–20 минут. За пару минут до окончания варки вливаем уксус (обычно 6–9%, примерно 70–80 мл на 1 литр маринада).

Пока грибы варятся в заливке, тщательно моем тару с содой. Стерилизуем удобным способом. Горячие грибы вместе с заливкой сразу раскладываем по обработанным емкостям. Накрываем крышками. Закатываем банки герметично с помощью закаточной машинки либо закручиваем плотно до упора.

Важно! Всегда тщательно проверяйте банки перед употреблением. Если крышка вздулась, маринад помутнел или появился неприятный запах — грибы есть нельзя!