Лесные гости на сковороде: жареная картошка с лисичками

Лисички с картошкой — это гимн простоте и насыщенному вкусу. Начните с подготовки: картофель очистите, разделите на дольки или брусочки, промойте холодной водой, обсушите полотенцем. С лисичек тщательно уберите весь мусор щеткой или быстро ополосните. Если грибы крупные, разрежьте их на части. Нагрейте на сковороде 3–4 столовые ложки масла. Выложите картофель в один слой. Готовьте его на умеренном огне, периодически помешивая, до готовности (когда картошка мягкая внутри и имеет корочку). Посолите, поперчите. Параллельно растопите 50 г сливочного масла. Обжаривайте лисички 7–10 минут, пока не выпарится выделившийся сок и грибы не станут румяными. Соедините готовую картошку с грибами на одной сковороде. Добавьте мелко рубленный чеснок и перемешайте. Прогрейте, чтобы ароматы соединились. Уберите с огня. Подавайте горячей, щедро посыпав укропом или петрушкой. Аппетитного!