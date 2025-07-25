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25 июля 2025 в 14:30

Лесные гости на сковороде: жареная картошка с лисичками

Лесные гости на сковороде: жареная картошка с лисичками Лесные гости на сковороде: жареная картошка с лисичками Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Лисички с картошкой — это гимн простоте и насыщенному вкусу. Начните с подготовки: картофель очистите, разделите на дольки или брусочки, промойте холодной водой, обсушите полотенцем. С лисичек тщательно уберите весь мусор щеткой или быстро ополосните. Если грибы крупные, разрежьте их на части. Нагрейте на сковороде 3–4 столовые ложки масла. Выложите картофель в один слой. Готовьте его на умеренном огне, периодически помешивая, до готовности (когда картошка мягкая внутри и имеет корочку). Посолите, поперчите. Параллельно растопите 50 г сливочного масла. Обжаривайте лисички 7–10 минут, пока не выпарится выделившийся сок и грибы не станут румяными. Соедините готовую картошку с грибами на одной сковороде. Добавьте мелко рубленный чеснок и перемешайте. Прогрейте, чтобы ароматы соединились. Уберите с огня. Подавайте горячей, щедро посыпав укропом или петрушкой. Аппетитного!

рецепты
картошка
грибы
лисички
Оксана Головина
О. Головина
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