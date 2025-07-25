Семью в Подмосковье едва не убило отлетевшим от удара молнии куском дерева

Семью в Подмосковье едва не убило отлетевшим от удара молнии куском дерева

В городском округе Пушкино Московской области семью едва не убило отлетевшим из-за удара молнии куском дерева, пишет 360.ru со ссылкой на свой источник. Огромный кусок коры на скорости влетел в окно дома местного жителя.

Расстояние от дерева до дома метров 50. После удара молнии у всех в радиусе 100 метров сгорели приборы, — уточнил источник.

Как выяснилось, в момент падения куска дерева в жилом доме находились дети. Происшествие чудом обошлось без пострадавших.

Ранее в Туве 13-летний школьник погиб от удара молнии. Трагический инцидент произошел в Дзун-Хемчикском районе.

До этого в Москве 59-летняя преподавательница погибла от удара молнии во время поездки в соседний регион. Стаж педагога насчитывал 35 лет.