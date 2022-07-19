Названа причина закрытия «Дарасунского рудника» в Забайкалье Владеющая «Дарасунским рудником» компания объяснила приостановку работ в Забайкалье низкой рентабельностью

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«Дарасунский рудник» в Тунгокоченском районе приостановил работы по добыче золота на Юго-Западном и Центральном участках. Пресс-служба компании Highland Gold, которая владеет рудником, рассказала «МК в Чите», что работу решили приостановить из-за экономической нецелесообразности.

Часть персонала, задействованного в работах на указанных участках, отправлена в вынужденный простой, за этими сотрудниками сохранены рабочие места. Сотрудникам, подпавшим под сокращение, предлагаются варианты перевода на другие активы группы Highland Gold, в том числе в Забайкальском крае и республике Бурятия, — рассказали в пресс-службе компании.

В случае несогласия с переводом на другое рабочее место сокращенные сотрудники получат компенсацию в соответствии с действующим законодательством. В пресс-службе добавили, что геологоразведочные работы на Дарасунском месторождении продолжаются.

11 июня на шахте «Денисовская» в Нерюнгринском районе Якутии произошло задымление на глубине в несколько сотен метров. Сообщается, что в этот момент под землей находились 55 человек. Спасатели уточнили, что все шахтеры успешно эвакуированы, пострадавших нет.