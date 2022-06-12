На шахте в Якутии произошло задымление На шахте «Денисовская» в Якутии произошло задымление на глубине 320 метров

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

11 июня на шахте «Денисовская» в Нерюнгринском районе Якутии произошло задымление на глубине в несколько сотен метров, пишет местное издание ЯСИА со ссылкой на региональное управление МЧС РФ. Сообщается, что в этот момент под землей находились 55 человек. Спасатели уточнили, что все шахтеры успешно эвакуированы, пострадавших нет.

Установлено, что открытого горения в шахте не наблюдалось, имелось задымление на глубине 320 м. В шахте находилось 55 человек, все выведены на поверхность. Пострадавших нет, — сказано в сообщении.

В МЧС также сообщили, что в эвакуации людей участвовали 2 отделения военизированной горно-спасательной части и силы Нерюнгринского пожарно-спасательного гарнизона. Было задействовано 33 человека и 6 единиц техники. Причины происшествия выясняются.



Накануне пожар вспыхнул на руднике «Комсомольский» в Норильске. С места происшествия эвакуировали более 300 горняков. Возгорание произошло на глубине нескольких сотен метров из-за короткого замыкания на погрузочной технике.