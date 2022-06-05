Более 300 горняков эвакуируют из-за пожара на руднике «Комсомольский» На руднике «Комсомольский» в Норильске вспыхнул пожар, идет эвакуация более 300 горняков

Фото: nornickel.ru

Пожар вспыхнул на руднике «Комсомольский» в Норильске, сообщает «Интерфакс». С места происшествия эвакуируют более 300 горняков. Возгорание произошло на глубине несколько сотен метров из-за короткого замыкания на погрузочной технике.

Пожар произошел на глубине несколько сотен метров из-за замыкания на погрузочной технике. Проводится эвакуация более 300 горняков, — сказано в сообщении.

По информации агентства, Главное управление МЧС по Красноярскому краю подтвердило эвакуацию горняков.

Рудник «Комсомольский» принадлежит российской горно-металлургической компании «Норникель». Данное предприятие занимается разработкой Октябрьского и Талнахского месторождений с 1971 года.

В конце апреля на шахте «Ерунаковская-8» в Кузбассе произошел взрыв водоотвода. В МЧС подтвердили гибель одного человека, еще один пострадал. На поверхность вывели 200 горняков.

В апреле на руднике Гайского ГОКа в Оренбургской области при проведении взрывных работ погибли трое горняков. Причиной происшествия могло стать нарушение техники безопасности при работе со взрывчаткой. Из шахты были эвакуированы 88 человек, никто из них не пострадал.