Названа причина массового ДТП в Саратовской области ГИБДД: массовое ДТП в Саратовской области произошло из-за заноса прицепа грузовика

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Занос прицепа грузовика в сложных метеоусловиях стал причиной массового ДТП на федеральной трассе в Хвалынском районе Саратовской области, сообщили ТАСС в региональном управлении ГИБДД. Из-за тумана на дороге, прицеп выехал на встречную полосу, где столкнулся с другим грузовиком.

12 марта на 92-м км федеральной дороги Сызрань — Саратов — Волгоград водителем грузовой автомашины допущен занос автоприцепа, который выехал на встречную полосу и совершил столкновение с другим грузовым автомобилем, — говорится в сообщении.

ДТП произошло 12 марта на 93-м км трассы Р-229 в районе 07:40 утра: на дороге столкнулись 21 машина. В результате аварии пострадали 16 человек, в том числе трое детей. Предварительной причиной аварии был назван сильный туман и гололед.

Ранее в Санкт-Петербурге произошла авария с участием пассажирского автобуса и легкового автомобиля. Авария случилась возле станции метро «Кировский завод». В результате ДТП пострадали два человека.

В начале марта в Сочи водитель иномарки протаранил микроавтобус, в котором находились семеро пассажиров. В результате аварии водитель легковушки скончался, шесть пассажиров маршрутки получили различные травмы. По данным издания «Подъем», за рулем автомобиля находился полицейский.