Названа предварительная причина гибели девочки в Новгородской области

Погибшая в Новгородской области девочка могла умереть из-за невнимательности взрослых. По данным следствия, малышку могли оставить без присмотра, а она, испугавшись, пошла искать родителей на улицу, где замёрзла насмерть, пишет Пятый канал.

Следователи предполагают , что она могла выйти на мороз и уйти на чужой участок. В конечном итоге ребёнок замёрз, а его тело засыпало снегом, что объяснило столь долгие поиски девочки. Тем не менее точная причина смерти будет установлена уже по результатам экспертизы.

Трагедия произошла 25 января в частном доме на улице Урицкого в городе Холм Новгородской области. Мать утверждает, что оставила дочь на кровати и ушла, не заперев дверь, а когда вернулась — ребёнок пропал. Следов чужого присутствия в доме следователи не нашли, соседи также ничего не видели. Поисковые отряды, состоящие из волонтёров, прочёсывали прилегающую к дому лесополосу.

Сегодня, 1 февраля, тело ребёнка нашли, сообщили NEWS.ru в региональном поисково-спасательном отряде «Феникс». По предварительным данным, тело обнаружили в огороде у соседнего дома.

Также следователи намерены возбудить ещё одно уголовное дело в отношении сожителя матери, 22-летнего Спартака. Он признался, что производил с полуторагодовалым ребёнком действия сексуального характера. По словам матери, мужчина домогался и двух старших дочерей, сам он это отрицает.