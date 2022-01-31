Волонтёры: пропавшую в Новгородской области девочку нашли мёртвой

Пропавшую в городе Холм Новгородской области девочку возрастом год и 9 месяцев нашли мёртвой, сообщили NEWS.ru в региональном поисково-спасательном отряде «Феникс». По предварительным данным, тело обнаружили в огороде соседнего дома. Сообщение об исчезновении ребёнка поступило следователям 25 января 2022-го. Мать девочки и её сожителя задержали по подозрению в убийстве.

Найдена, погибла. Мы анализируем ситуацию и пока не готовы комментировать. Искали в Холме и окрестностях. От ПСО «Феникс» искали 20 волонтёров, — подчеркнули в ПСО «Феникс».

Также следователи намерены возбудить ещё одно уголовное дело в отношении сожителя матери, 22-летнего Спартака. Он признался, что производил с полуторагодовалым ребёнком действия сексуального характера. По словам матери, мужчина домогался и двух старших дочерей, сам он это отрицает.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности в отношении должностных лиц комитета образования администрации Холмского муниципального района. Семеро детей были изъяты из семьи из-за ненадлежащих условий содержания, однако младшую дочь оставили с матерью из-за малолетнего возраста.

Трагедия произошла в частном доме на улице Урицкого в городе Холм Новгородской области. Мать утверждает, что оставила дочь на кровати и ушла, не заперев дверь, а когда вернулась — ребёнок пропал. Следов чужого присутствия в доме следователи не нашли, соседи также ничего не видели. Поисковые отряды, состоящие из волонтёров, прочёсывали прилегающую к дому лесополосу.