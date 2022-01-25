Двухлетняя девочка пропала в Новгородской области

Двухлетнюю девочку ищут в городе Холм Новгородской области. Ребёнок пропал в ночь на 25 января, Следственный комитет по региону возбудил уголовное дело «Убийство малолетнего».

Для организации полномасштабного розыска, а также в целях объективного и всестороннего выяснения всех обстоятельств пропажи ребёнка следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Новгородской области незамедлительно возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство малолетнего»), — сообщается на сайте СУ СКР по Новгородской области.

На месте происшествия работает оперативно-следственная группа. Отрабатываются все версии происшествия, в том числе допрашиваются родственники ребёнка. Следователи устанавливают свидетелей и очевидцев, а также выясняют условия жизни ребёнка в семье.

Следственные органы просят всех, кто располагает информацией об исчезновении девочки, незамедлительно сообщить об этом в правоохранительные органы.

Ранее сообщалось, что 4 января 2022 года двое мужчин похитили в Костроме пятилетнюю девочку во время прогулки. Позднее тело девочки нашли в комнате одного из городских общежитий. СМИ сообщали, что преступники сначала изнасиловали её, после чего нанесли множественные ножевые ранения и спрятали тело в спортивную сумку.