СК возбудит ещё два дела после пропажи ребёнка под Новгородом

Следователи сообщили о возбуждении ещё двух уголовных дел после пропажи малолетней девочки в Новгородской области. Уголовное дело за сексуальное насилие могут возбудить против мужчины, который жил с матерью пропавшей девочки, передаёт Telegram-канал SHOT. Кроме того, по данным пресс-службы Следственного комитета, дело о халатности завели в отношении должностных лиц.

По данным Telegram-канала, во время допроса мать пропавшего ребёнка призналась , что её сожитель, 22-летний Спартак, домогался старших дочерей — 7 и 14 лет. Сам мужчина это отрицает. При этом он признался, что совершал действия сексуального характера с пропавшей полуторагодовалой девочкой.

Как сообщает пресс-служба СК, уголовное дело о халатности возбудили в отношении должностных лиц комитета образования администрации Холмского муниципального района. Отмечается, что семеро детей были изъяты из семьи из-за ненадлежащих условий содержания, однако младшую дочь оставили с матерью из-за малолетнего возраста.

Ранее сообщалось, что в печи бани дома родителей пропавшей двухлетней девочки были обнаружены останки, похожие на части обгоревших костей. Мать девочки и её сожитель задержаны по подозрению в убийстве.

Трагедия произошла в частном доме на улице Урицкого в городе Холм Новгородской области. Мать утверждает, что оставила дочь на кровати, дверь не заперла. Когда вернулась — ребёнок пропал. Следов чужого присутствия в доме следователи не нашли, соседи также ничего не видели. Поисковые отряды, состоящие из волонтёров, прочёсывали прилегающую к дому лесополосу.