Стали известны подробности исчезновения девочки в Новгородской области

Стали известны детали исчезновения маленькой девочки в городе Холм Новгородской области, пропавшей в ночь на 25 января. По сообщению Telegram-канала SHOT, мать ребёнка ушла в баню стирать бельё и оставила дома дочь одну.

Уточняется, что малышке 2020 года рождения нет ещё и двух лет, девочке всего полтора года. Происшествие случилось в частном доме на улице Урицкого. Мать утверждает, что оставила дочь на кровати, дверь не заперла. Когда вернулась — ребёнок пропал. Следов чужого присутствия в доме следователи не нашли, соседи также ничего не видели.

Мать девочки уже попадала в поле зрения органов опеки: на самом деле у 34-летней женщины кроме малышки ещё семеро детей, но все они были изъяты из семьи в декабре прошлого года. Поводом стало то, что мать оставила всех детей с 14-летним сыном, а сама уехала на три дня. Малышку органы опеки забрать не смогли из-за её возраста.

Мать не злоупотребляет алкоголем, в насилии над детьми замечена не была, 44-летний отец не живёт с семьёй уже несколько лет. Время от времени в доме появляется сожитель женщины.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет по региону возбудил уголовное дело «Убийство малолетнего». Следователи устанавливают свидетелей и очевидцев, а также выясняют условия жизни ребёнка в семье.