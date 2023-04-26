В Липецкой области объяснили пуховик губернатора за 362 тысячи рублей В Липецкой области объяснили дорогой пуховик губернатора его доходами от ценных бумаг

Фото: t.me/Gubernator48

Игорь Артамонов

Наличие у губернатора Липецкой области Игоря Артамонова брендового пуховика стоимостью 362 тысячи рублей при официальной зарплате в 225 тысяч объясняется его доходами от ценных бумаг, сообщает «Москва 24» со ссылкой на заявление руководителя областного управления внутренней политики Любови Фроловой.

Легко найти, что за 2021 год губернатор задекларировал 51,7 млн рублей, из которых 2,7 млн — доход на посту губернатора, а 48,9 млн рублей — доход от ценных бумаг, — цитирует издание слова чиновницы.

Фролова напомнила, что губернатор никогда не скрывал своего финансового состояния. В частности, ранее Артамонов работал в Сбербанке и в 2017 году задекларировал доход более 131 млн рублей. В то же время, как подчеркнула чиновница, руководитель региона никогда не демонстрировал показную роскошь.

Ранее в соцсетях появились фотографии Артамонова в брендовой одежде с подсчетами стоимости вещей. Так, на чиновнике заметили пуховик итальянского бренда за 362 тысячи рублей. При этом указывалось, что ежемесячная зарплата губернатора составляет 225 тысяч рублей.

Между тем главы как минимум пяти регионов России решили обнародовать данные своих деклараций о доходах за 2022 год. В декабре 2022 года президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому декларации о заработках чиновников не будут публиковаться на сайтах ведомств и в СМИ в период проведения СВО.